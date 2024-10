Primăria Constanța își sărbătorește seniorii! Evenimentul reprogramat va avea loc, joi, 10 octombrie, în Parcul Gării

Evenimentul dedicat Zilei Seniorilor, anulat săptămâna trecută din cauza condițiilor meteo nefavorabile, va avea loc joi, 10 octombrie, de la ora 16:00.“Pentru că toamna poate fi și foarte capricioasă, ne vom sărbători părinții și bunicii joi, 10 octombrie, în Parcul Gării, începând cu ora 16:00”, au transmis reprezentanții Primăriei Constanța.Programul este următorul:16:00-17:00 – Concert de muzică ușoară românească susținut de Facultatea de arte - Universitatea „Ovidius”16:00-18:00- Ateliere interactive susținute de Cercetașii României. Bunicii sunt amuzanți și au tendința de a satisface toate capriciile nepoților. Mai mult, când vine vorba de nepoți, au o dispoziție mare de joacă și de distracție. Dar, de 1 octombrie, schimbăm puțin rolurile și bunicii vor fi în centrul atenției. Le propunem o captivantă vânătoare de amintiri și mai multe ateliere de creație deosebit de interesante.17:00-17:30- Spectacol Elena Plătică și corpul de dansatori ai Ansamblului Folcloric profesionist Brâulețul17:30-18:00- Clubul de dans New Force of Dance18:00 – Curs de „dans în linie”, susținut de domnul Adrian GrădișteanuIntrarea este liberă!“Devenit deja tradiție, acest eveniment organizat de Primăria Municipiului Constanța, stă sub semnul respectului și al recunoștinței față de experiența de viață, înțelepciunea, toleranța, demnitatea și răbdarea de care dau dovadă seniorii noștri”, se arată în comunicatul Primăriei.