Primăria Constanţa, mesaj de solidaritate cu orașul-partener Odesa

Primăria municipiului Constanța a transmis astăzi orașului-partener Odesa, din Ucraina, un mesaj de solidaritate în actuala situație de război provocată de atacul Federației Ruse asupra Ucrainei.Primarul municipiului Constanța Vergil Chițac a reiterat cu această ocazie solidaritatea municipalității cu partenerul său municipal din Ucraina și a transmis disponibilitatea de sprijin, în limitele de competențe pe care le are, față de primăria municipiului Odesa și locuitorii acestui oraș, ținând cont de relațiile vechi de peste trei decenii între cele două orașe.În 2021, cele două orașe au celebrat, la Constanța, împlinirea a 3 decenii de la semnarea Memorandumului de Intenție privind cooperarea între orașele înfrățite Constanța și Odesa. Memorandumul a fost semnat la 3 aprilie 1991 și prevede „aprofundarea relațiilor bilaterale” și “cooperarea de lungă durată în domeniile economic și tehnico-științific, continuarea schimbului de colective artistice și sportive, dezvoltarea schimburilor turistice, stagierea reciprocă a specialiștilor” etc., pe baza “relațiilor de prietenie și culturale” stabilite anterior.Cu această ocazie, primarii municipiilor Constanța (România) și Odesa (Ucraina), Vergil Chițac și Gennadiy Trukhanov, reuniți la 13 iulie 2021, la Constanța, în cadrul ședinței festive a Consiliului Local Municipal, pentru a marca împlinirea a 30 de ani de la semnarea Memorandumului de intenții privind cooperarea între orașele înfrățite Constanța (România) și Odesa (Ucraina), au semnat o Declarație comună în care se exprimă sprijinul pentru continuarea și consolidarea cooperării permanente între Constanța și Odesa, cu obiectivul de a facilita, prin schimburi de experiență și bune practici, “un viitor european comun pentru orașele și comunitățile celor două orașe, pe baza standardelor și principiilor europene asumate și împărtășite de România și Ucraina”.„Evenimentele militare de astăzi, de pe teritoriul Ucrainei, contestă, testează și limitează dorința cetățenilor orașului partener Odesa, a comunității locale și a municipalității, de a construi «un viitor european” pentru acest oraș și pentru comunitatea acestuia, „pe baza standardelor și principiilor europene asumate și împărtășite de Ucraina». În acest context, Primăria municipiului Constanța își exprimă încă o dată solidaritatea cu orașul-partener Odesa și cu cetățenii acestui oraș, precum și, în general, cu Ucraina și populația Ucrainei, solidaritate care are ca fundament aspirația noastră comună ireversibilă de a fi parte a unui model civilizațional care răspunde pe deplin trecutului, nevoilor și aspirațiilor noastre”, precizează primarul Vergil Chiţac.