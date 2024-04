Primul interviu de angajare. "Candidatul trebuie să demonstreze că el poate să facă 70% din cerințele job-ului"

Pe parcursul interviului, candidații pot fi copleșiți de lipsa experienței, dar și de presiunea pe care o pun asupra lor în dorința de a oferi o impresie cât mai bună angajatorului. Pot apărea întrebări neașteptate, iar capacitatea de a răspunde cu încredere poate fi pusă la încercare.





Cu toate acestea, primul interviu de angajare reprezintă o experiență importantă pentru parcursul lor profesional. Fiecare interviu este unic și poate aduce cu sine întrebări sau situații neașteptate. Tinerii se pregătesc pentru viitor, iar aceștia trebuie să își cunoască punctele forte și să lucreze la îmbunătățirea lor.



Ce trebuie să știe candidații înainte de interviu





Tinerii candidați trebuie să cunoască locul în care vor să se angajeze, iar primul și cel mai important pas este documentarea, atât despre companie, cât și despre rolul pentru care aplică.





Adina O., analist în resurse umane, a prezentat pentru ,,Cuget Liber” câteva sfaturi esențiale pe care tinerii ar trebui să le urmeze pentru a impresiona potențialii angajatori.





,,Cel mai important lucru pe care trebuie să îl facă tinerii este să se informeze despre companie. Să știe care este industria în care activează, să citească foarte bine descrierea rolului. Trebuie să știi exact dacă tu ești pregătit pentru rolul acela și să te gândești dacă știi să faci acele lucruri. În timpul interviului, candidatul trebuie să demonstreze că el poate să facă 70% din cerințele job-ului”, a spus analistul.





Uneori, candidații fac greșeli comune în timpul primului interviu, cum ar fi devierea de la subiect.





,,Candidatul nu trebuie să vorbească foarte mult pe lângă rol, nu trebuie să vorbească foarte mult despre el, adică despre lucruri care nu au legătură cu job-ul pentru care aplică. Întotdeauna când ai un interviu trebuie să scoți în evidență calitățile care se potrivesc pentru acel rol. Altă greșeală pe care o fac candidații este să se plângă foarte mult, fie despre angajatori, fie despre muncă în general”, a specificat același analist.





Tinerii trebuie să știe că nu doar angajatorul va pune întrebări în timpul interviului, ci și ei ar trebui să fie pregătiți să adreseze întrebări relevante pentru că ,,niciodată un candidat nu ar trebui să părăsească interviul fără să pună întrebări, asta denotă despre el că nu îl interesează. Pot pune întrebări legate de program, de activitate, care va fi parcursul lor în viitorii ani dacă vor rămâne în companie”.





Adina O. îi sfătuiește pe tinerii candidați să fie familiarizați cu informațiile esențiale despre companie și despre postul pentru care aplică, să își cunoască calitățile și să le evidențieze într-un mod convingător.





,,Eu le recomand candidaților să știe toate informațiile legate de companie și de rol, să își pregătească întrebări pentru angajator, să aibă foarte bine structurată descrierea lor ca persoane și ca activitate. Să își cunoască foarte bine calitățile și să nu vorbească pe lângă subiect. În punctele în care nu știu și nu sunt stăpâni pe subiect, trebuie să fie sinceri și să spună că încă nu sunt documentați suficient pentru a răspunde la unele întrebări”, a mai susținut analistul în resurse umane.







,,Am încercat să impresionez angajatorul”





Fiecare experiență este o lecție, iar fiecare eșec poate fi transformat într-o oportunitate de dezvoltare personală și profesională. Unii tineri nu știu ce au de făcut, nu se simt confortabil și nu știu cum să se prezinte.





,,Nu știam ce aveam de făcut la primul interviu, nu m-am simțit complet confortabilă și nu m-am prezentat în cel mai bun mod posibil. Este o experiență nouă și uneori poate fi dificil să te adaptezi la situație. Am învățat că fiecare interviu este unic și poate aduce cu sine întrebări sau situații neașteptate. Uneori, intervievatorii pot utiliza tehnici precum jocul de roluri pentru a evalua abilitățile tale și capacitatea de a te adapta la diferite scenarii”, a declarat Andreea F., studentă în Constanța.





Cristina R., studentă în București, și-a pregătit atent interviul, adoptând tehnici pentru a controla emoțiile și pentru a se prezenta într-un mod profesionist. Ea a mărturisit că și-a propus să impresioneze angajatorul prin atitudinea sa profesională și prin îmbrăcămintea adecvată pentru un interviu.





,,Nu am avut nicio idee ce o să mă aștepte la interviu. Am încercat să impresionez angajatorul, am încercat să fiu cât de profesională am putut, să mă îmbrac cât mai profesional. Am avut multe întrebări neașteptate. Tehnica mea întotdeauna a fost să încerc să nu am emoții, să se vadă că sunt stăpână pe mine”, a spus ea.





În concluzie, primul interviu de angajare este o experiență diferită pentru fiecare candidat. Este un pas esențial în călătoria către succesul profesional și este important ca tinerii să se documenteze în detaliu despre tot acest proces.





Înainte de primul interviu de angajare, tinerii candidați sunt entuziasmați, dar și ușor emoționați. Este momentul în care își pun întrebări despre cum se va desfășura interviul, ce întrebări le va adresa angajatorul, dar și despre răspunsurile pe care le vor da.