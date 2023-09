Profesoara care le-a cerut părinților să nu-i aducă flori la începutul anului școlar. Ce vrea să primească, în schimb

„Da, la noi în școală suntem câteva profesoare care am insistat ca elevii să nu aducă nici flori, nici alte atenții. Dar să știți că nici celelalte nu țin să primească flori sau atenții, numai că li se pare deplasat să anunțe: ‘Nu aduceți nimic!’.



Eu a trebuit să inventez o întreagă poveste cu o pisică nebună care îmi dărâmă florile ca să scap de tonele de buchete de la sfârșitul anului școlar! In 2023, pentru prima oară, n-am primit nicio floare, nici măcar de la premiantul întâi!



Nu cred că e vorba de lingușeală, ci de teama de a nu se abate de la obiceiurile deja încetățenite. Niciun elev al meu nu cred că și-a închipuit vreodată că îl voi favoriza dacă îmi aduce flori (au existat numeroase contraexemple, de altfel), însă părinții zic: ‘Măi, să nu fii tu singurul care nu duce nimic! O sa te simți prost!’”.





Luni, 11 septembrie începe un nou an școlar. Cei mai mulți elevi le duc profesoarelor în prima zi de școală câte un buchet de flori, iar unii chiar și câte un cadou.Sunt cazuri în care profesorii refuză să primească astfel de obiecte și le atrag atenția părinților.Este cazul relatat de un părinte pe Facebook.„Am primit acest mesaj pe grupul clasei de la doamna. Așa procedează în fiecare început sau sfârșit de an. Ne-a spus de la început că nu primește ’atenții’. În schimb vrea să primească din partea copiilor bilețele, desene, scrisorele prin care să transmită un sentiment, un gând, planuri pentru noul an școlar. Mai sunt doamne ca a noastră?”, a scris părintele pe grupul Părinții elevilor din România.În comentarii, unii părinți sunt de acord cu ideea profesoarei, alți cred în continuare că e frumos să aducă flori.„Se cumpără zeci de buchete scumpe. Este o cheltuială inutilă pentru părinți, mai ales în aceste vremuri, când toate s-au scumpit. Și ce să facă o profesoară cu 30 de buchete de flori? Un buchet din partea clasei este suficient.”„Eu zic că e vorba de respect și apreciere să se ducă elevul cu o floare la doamna învățătoare. Ce este așa greșit? Nu este obligație, ci bucurie să dăruiești o floare! Floare, ok? Atâta tam tam pe flori,” a comentat altcineva.„Părerea mea este că poate să îi ducă o ciocolată în loc de o floare pe care o folosește nu o aruncă, și îi și mai ieftină decât o floare.”La discuții au intervenit și profesoare care au spus elevilor să nu aducă flori.