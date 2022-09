Prognoza Accuweather actualizată. Iarna se grăbește să vină în România

Se pare că acest an iarna ar putea sosi mai repede decât ne-am aștepta. Temperaturile vor scădea considerabil de-a lungul ultimelor luni din an, iar în cele din urmă își vor face apariția și primii fulgi de zăpadă, potrivit Cancan.







Prognoza meteo actualizată - când vina iarna în 2022



Meteorologii au realizat prognoza pentru finalul acestui an și ne dezvăluie data la care iarna ar putea să "ne ia prin surprindere din nou". Temperaturile vor scădea treptat până la finalul anului, iar în noiembrie ar trebuie să avem un peisaj de iarnă în România. Primii care vor avea parte de iarna timpurie vor fi cei care locuiesc la munte.



Astfel, la Brașov vor apărea primii fulgi de zăpadă la finalul lunii noiembrie, mai exact pe 21 și 22 noiembrie. Potrivit meteorologilor, temperaturilor vor atinge maximum 5 grade pe timpul zilei, iar pe timpul nopții vor ajunge chiar și la -4 grade Celsius.







Apoi, în primele săptămâni din luna noiembrie, temperaturile vor continua să fie scăzute. Limitele vor ajunge la cel mult 14 grade pe timpul zilei, iar noaptea temperaturile din termometre vor scădea radical, ajungând chiar și la -5 grade Celsius.













Meteorologii au prezentat primele previziuni în ceea ce privește data la care se va întoarce iarna în România în 2022. Astfel, s-a aflat când se va așterne prima zăpadă în țara noastră și ce temperaturi vom avea în primele zile de iarnă din acest an.