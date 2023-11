"Clasa politică face discriminări privind funcţionarii publici. Pleacă multă lume din sistem din cauza situaţiei actuale. Suntem angajaţii cu cele mai mici salarii din tot sistemul, iar volumul de muncă este extrem de mare. Muncă foare multă pentru salariile acestea mici", ne-a declarat unul dintre angajaţii protestatari.







"Noi am pus mereu beneficiarii pe primul loc, nu am întrerupt niciodată programul de lucru, ca dovadă că nici acum nu am întrrupt programul de lucru cu publicul, tot timpul am fost oamenii negocierilor, am încercat să negociem la nivel de minister sau am încercat pe toate părţile, dar se pare că protestul rămâne ultima speranţă şi ultima noastră şansă să fin şi noi egali cu toţi ceilalţi colegi din aparatul bugetar", a declarat, pentru Cuget Liber, un alt angajat.