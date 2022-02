Record de portări în 2021: peste 1,1 milioane de numere portate

În anul 2021 s-a înregistrat un număr record de portări, de la lansarea, în 2008, a serviciului de portabilitate. În acest an, 1.105.771 de numere de telefon și-au schimbat operatorul, dar nu și utilizatorul. Dintre acestea, 1.050.900 (95%) sunt numere de telefonie mobilă și 54.871 numere de telefonie fixă. Media lunară de portări aferentă anului 2021 a fost de 92.148 de portări. În lunile februarie, martie și decembrie s-au portat cele mai multe numere de telefon (peste 100.000 de portări în fiecare lună).În 2021, 87% din numărul de portări au fost realizate de către persoane fizice și 13% de către persoane juridice, în procesele de portare desfășurate în acest an fiind implicați 35 de furnizori de telefonie fixă şi mobilă.În total, de la introducerea serviciului de portabilitate în România în 2008, aproape 8,4 milioane de numere au fost transferate între rețele. Dintre acestea, 7,4 milioane sunt numere de telefonie mobilă (87%) și aproape 1 milion de numere sunt de telefonie fixă.1.050.900 de numere de telefonie mobilă au trecut la un alt furnizor în anul 2021. Cei mai mulți utilizatori au optat pentru rețeaua RCS & RDS – 561.953 de numere au fost portate în această rețea, în timp ce Orange a primit prin portare 152.939 de numere, Vodafone – 148.017, Telekom Romania Mobile Communications – 105.634, iar Telekom Romania Communications 82.333.Din cele 1.050.900 numere de telefonie mobilă portate în 2021, 54% (569.784) au fost numere utilizate pe bază de abonament.Telefonie fixăÎn anul 2021 au fost portate 54.871 de numere de telefonie fixă, reprezentând 5% din totalul numerelor portate în acest an. Majoritatea numerelor de telefonie fixă portate au fost împărțite între principalii furnizori, astfel: RCS & RDS – 30.117, Vodafone – 6.926, Orange – 6.416, GTS Telecom –5.487 și Voxbone – 2.481.Din cele 54.871 de numere fixe portate în 2021, 7.947 au fost numere independente de locație, numere cu acces gratuit și numere cu tarif special.Pe parcursul anului trecut ANCOM a primit 279 de petiții pe tema portabilității, utilizatorii semnalând în special realizarea cu întârziere a procesului de portare, apariția unor probleme tehnice în derularea procesului de portare (cum ar fi întârzierea mesajelor introduse de furnizori în baza de date centralizată sau probleme de rutare), precum și aspecte legate de anularea portării.Portabilitatea numerelor de telefon oferă utilizatorilor libertate deplină de alegere pentru că permite păstrarea numărului de telefon la schimbarea furnizorului de telefonie. ANCOM a creat pentru informare site-ul portabilitate.ro, unde utilizatorii pot afla în ce reţea funcţionează orice număr de telefon folosit în România, dacă acesta a fost portat, precum şi sfaturi pentru a evita posibilele probleme care pot interveni pe parcursul procesului de portare.ANCOM acordă sprijin operatorilor pentru desfăşurarea corespunzătoare a proceselor de portare, dar nu poate aproba, refuza sau anula cererile de portare (toate acestea fiind realizate de furnizori, la cererea utilizatorilor și cu respectarea legislației în vigoare).Utilizatorii care doresc să-și porteze numărul de telefon sunt sfătuiți să verifice contractul pe care îl au cu operatorul actual; în cazul în care perioada minimă contractuală nu a expirat, cel mai probabil vor fi în situația de a plăti penalități pentru rezilierea anticipată a contractului, în special dacă a fost achiziționat și un terminal odată cu serviciile de comunicații.Atunci când furnizorul la care se portează numărul oferă un număr provizoriu pentru a fi utilizat până la finalizarea portării, utilizatorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție secțiunea dedicată numărului de telefon provizoriu din contractul pe care urmează să-l semneze; astfel, se poate evita situația în care utilizatorul poate rămâne abonat la doi operatori (donor și acceptor) în cazul în care procesul de portare nu se finalizează.Dacă se dorește portarea numărului, utilizatorii nu trebuie să se adreseze furnizorului la ale cărui servicii se renunță în vederea rezilierii contractului; rezilierea contractului înainte de portarea numărului ar putea provoca pierderea numărului.În cazul telefoniei mobile, pentru a vedea calitatea semnalului din rețeaua furnizorului la care vor să-și porteze numărul, în zonele de interes pentru ei, utilizatorii pot consulta harta aisemnal.ro, ce cuprinde rezultatele măsurătorilor realizate de Autoritate în 2019 și 2020 și este pusă la dispoziția publicului în acest scop. Harta urmează să fie actualizată cu rezultatele măsurătorilor realizate în 2021.