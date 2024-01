Report de peste 5 milioane de euro la Loto 6/49!

Noi trageri loto la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc vor avea loc joi, 18 ianuarie. La tragerile loto de duminică, 14 ianuarie, Loteria Română a acordat 30.759 de câștiguri în valoare totală de peste 2,84 milioane de lei.La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 24,86 milioane de lei, iar la Noroc este în joc o sumă de peste 7,77 milioane de lei. De asemenea, la Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 23,15 milioane de lei, iar la categoria a II-a a fost pusă la bătaie o sumă de peste 259.000 de lei. La Noroc Plus, se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 136.400 de lei.La Loto 5/40, se află în joc la categoria a II-a un report de peste 109.200 de lei, iar la Super Noroc se înregistrează la categoria I o sumă de peste 18.900 de lei.Tragerile loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30.La tragerea Loto 5/40 de duminică, 14 ianuarie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 707.116,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din București, sector 3. Iar la tragerea Joker, s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 78.986,30 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Turda, județul Cluj.