Rompetrol derulează campania “Încă o veste bună de la Rompetrol”

Rompetrol Downstream, divizia de retail din România a KMG International, derulează campania “Încă o veste bună de la Rompetrol”, pentru a premia clienții Rompetrol.“Suntem mereu alături de clienții noștri la drum și dorim să le mulțumim pentru încrederea lor, oferindu-le premii de care să se bucure în călătoriile lor. Îi așteptăm pe șoferi în benzinăriile noastre pentru carburanți de calitate, pentru o gamă largă de produse și servicii, precum și pentru o experiență culinară inedită în stațiile sub brandul hei coffee&gourmet”, a afirmat Anca Banciu, director operațional Rompetrol Downstream.Campania promoțională se va desfășura până la 8 octombrie și are două componente: loteria publicitară și produsele oferite cu discount.În ceea ce privește loteria publicitară, participanții trebuie să alimenteze mașina cu carburanți sau să achiziționeze din stații produse în valoare de minim 150 de lei (TVA inclus) și se pot înscrie prin transmiterea unui SMS la numărul 1788 (tarif standard) sau un mesaj pe Whatsapp la 0759.055.343 cu codul promotional tipărit în partea de jos a bonului fiscal. De asemenea, participații se pot înscrie și pe site-ul Rompetrol https://www.rompetrol.ro/personal/promotiaverii2023 sau pot participa prin intermediul aplicației Rompetrol Go.Premiile acordate sunt cinci autoturisme Fiat 500, model hybrid manual.Pentru a intra în posesia premiilor, în caz de câștig, participanții trebuie să prezinte, în original bonul fiscal în baza căruia s-au înscris la campanie.Totodată, până în 24 septembrie, clienții pot acumula puncte autocolante, primite la 50 lei cheltuiți in stațiile Rompetrol, Partener Rompetrol și Rompetrol Expres, achiziționând carburanți și produse din magazin, astfel încât la 10 puncte acumulate pot achiziționa produse cu un discount de 60% din gama Fiat 500: huse subacvatice impermeabile pentru smartphone-uri, borsete sport, acumulatori externi, boxe portabile cu bluetooth, căști wireless, rucsacuri impermeabile și ceasuri smart din gama Fiat 500. Aceste produse au fost gândite pentru a fi folosite în călătorii, dar și pentru uz zilnic, la birou sau acasă. Ele pot fi achiziționate și la preț întreg atât în stațiile proprii Rompetrol, cat si in francizele Rompetrol hei.Clienții care fac parte din programul de loialitate Rompetrol Go primesc un număr dublu de puncte autocolante aferente fiecărei tranzacții și au șanse duble de caștig pentru unul din cele cinci autoturisme Fiat 500. Rompetrol Go este disponibil atat prin varianta card fizic, cât și prin aplicația mobilă Rompetrol GO.Aplicația a fost lansată în anul 2019, oferind numeroase facilități cu scopul de a îmbunătăți experiența clienților.Utilizatorii o folosesc cu preponderență pentru a beneficia de avantajele programului de loialitate, putând acumula și folosi punctele GoPoints în statiile Rompetrol, revendica ofertele dedicate de la partenerii Rompetrol din diferite industrii, dar și pentru plata online a facturilor Rompetrol GO+, fiind o opțiune rapidă și sigură. În topul preferintelor se numără și participarea la campaniile active, precum și optiunile de planificare a activităților pentru mașină (ITP, RCA, rovinietă, revizii etc), cat și voucherele lunare, ce le oferă reduceri atractive la cafea, sandvișuri și alte produse din locațiile hei. Ne dorim să continuăm să creștem comunitatea Rompetrol Go, precum și calitatea și diversitatea functionalităților oferite utilizatorilor prin această aplicație. Strategia noastră include si alte dezvoltări inovative, astfel încât să oferim clienților beneficii adi ționale care să le îmbunătățească experiența în stație”, a adăugat Anca Banciu.La acest moment, Rompetrol are peste 300.000 de utilizatori ai aplicației mobile (Android și iOS).***Rompetrol Downstream este divizia de retail a Grupului KMG International în România.La jumătatea anului 2023, compania opera o rețea de 1.305 puncte de comercializare carburanți, formată din stațiile proprii Rompetrol, Partener Rompetrol, dar și stații mobile – Rompetrol Express și baze interne (rezervoare de 9 și 20 metri cubi amplasate în incinta companiilor din diverse domenii de activitate – transporturi, construcții, agricultură etc)În plus, compania operează la nivel national și 6 depozite de carburanți, circa 280 de stații de încărcare auto cu gaz petrolier lichefiat – GPL și peste 7.000 de puncte de distribuție butelii GPL/Rompetrol casnic.