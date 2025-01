S-a ales praful de bazarul „Gorbaciov”. „Am venit să vedem cum se demolează”

Conform planificării, Primăria Municipiului Constanța, prin S.C. Confort Urban, a demarat luni, 13 ianuarie, de la primele ore ale dimineţii, lucrările de demolare a bazarului situat pe strada Eliberării. Deşi supăraţi de ceea ce se întâmplă, agenții economici nu au avut încotro şi au eliberat, în mare parte, spațiile deținute, doar câţiva dintre ei prezentându-se, luni, pentru a-şi mai lua ultimele produse din tarabe. Alţii, în schimb, au venit doar să vadă cum sunt daţi afară din locul care le-a fost a doua casă, timp de ani de zile, urmând ca după încheierea demolării spaţiului, aici, să fie amenajată o parcare, dar şi spaţii verzi. „Am venit să vedem cum se demolează locul unde am muncit ani de zile”, a spus un agent economic.„Am rugat autorităţile locale să ne modernizeze. Am fi plătit şi o chirie mai scumpă, dar acum ne dărâmă. Nimeni nu ne-a oferit alternative”, a declarat, disperat, un comerciant. „Nu cred că ni se va oferi un spaţiu în altă parte, am fost minţiţi. Reprezentanţii Primăriei Constanţa ne-au promis că ne modernizează bazarul şi după aceea s-au sucit la 180 de grade”, a adăugat un altul.Ce se va întâmpla în perioada următoare? „Totul se demontează manual, se dă jos acoperișul, după care se începe cu lateralele. Așteptăm și echipele de le Enel, care vor debranșa spațiul de la curentul electric. Lucrările vor dura, probabil, câteva săptămâni”, a precizat Tudor Miron, şef de şantier.Menționăm că bazarul ridicat în urmă cu 26 de ani nu a beneficiat niciodată de lucrări de consolidare ale clădirii sau ale elementelor acesteia. Ca urmare, se putea observa cu ochiul liber că starea actuală a clădirii era precară, aflându-se într-un stadiu avansat de degradare. Din acest motiv, municipalitatea a decis că nu se justifică necesitatea consolidării acesteia.Prezent la acţiunea de demolare a bazarului, directorul Confort Urban, Stere Hira a precizat următoarele: „Astăzi a început demolarea bazarului, clasificat cu risc seismic 1, demolarea desfăşurându-se conform autorizaţiei de desfiinţare în vigoare. În prima fază, se fac debranşările de la utilităţi, de la energie electrică şi apă. Mai departe, îi invităm pe toţi chiriaşii la licitaţie publică pentru închirierea de noi spaţii. Nu li se poate promite nimic, decât că ei, la fel ca orice agent economic pot participa la aceste licitaţii. Spaţiile ce le sunt puse la dispoziţie se află în pieţele pe care noi le administrăm, cum sunt cele din piaţa I. L. Caragiale, care se află la aproximativ 500 de metri de acest loc. În locul bazarului, va rămâne o platformă pe care va fi amenajată o parcare cu spaţii verzi. Gura lumii poate spune orice, că facem mall sau altceva. Nu se va amenaja nimic, doar o platformă pentru o parcare și spații verzi. Vom vedea ce vom face, în limita spaţiului, pentru că nu tot terenul este în proprietatea municipiului Constanţa”.