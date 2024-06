Schimbări majore în sistemul de sănătate. Mai multe investigații gratuite de la 1 iulie!

Veşti bune pentru persoanele care vor să îşi investigheze starea de sănătate. După acest weekend, în asistența medicală primară se prevede ca medicii de familie să poată trimite și persoanele neasigurate la analize și la consultații de specialitate decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, în cazul în care suspicionează că respectivul pacient ar putea avea o boală oncologică. Foarte important este şi că medicii de familie vor putea emite bilete de trimitere și pentru persoanele neasigurate, în vederea testării acestora pentru virusurile hepatitice B și C, precum şi pentru virusul HIV la gravidă, analizele respective urmând, de asemenea, să fie decontate de CAS.„Dată fiind gravitatea acestor boli, este imperios necesar să se detecteze cât mai curând cazurile de infectare cu virusurile respective, pentru a se lua măsurile medicale necesare, persoanele depistate ca infectate urmând să beneficieze de acces la terapiile specifice. Ca urmare a consultațiilor preventive din pachetul minimal din asistența medicală primară, medicii de familie vor emite pentru persoanele neasigurate bilete de trimitere pentru investigații paraclinice. Și în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate clinică se vor acorda servicii persoanelor neasigurate pentru depistarea și confirmarea diagnosticului de afecțiune oncologică, respectiv consultații, proceduri diagnostice și servicii medicale în scop diagnostic-caz. În scopul lărgirii accesului pacienților, atât asigurați, cât și neasigurați, la serviciile complexe de tip diagnostic-caz din ambulatoriu, se va renunța la condiția impusă furnizorilor care efectuează astfel de servicii de a avea atât ambulatoriu de specialitate clinic, cât şi structură de spitalizare de zi în specialitatea respectivă. Excepție fac furnizorii care contractează tipuri de servicii pentru care este absolut necesară această condiție, cum ar fi, de exemplu, serviciile în scop diagnostic-caz acordate gravidelor cu risc crescut”, a precizat purtătorul de cuvânt al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, Aura Drăgoi.Servicii decontate şi în zonele izolateTotodată, se creează posibilitatea ca unele servicii medicale în scop diagnostic-caz să se poată acorda de unități medicale mobile și caravane medicale, pentru a permite accesul persoanelor din zone izolate la servicii de depistare precoce a afecțiunilor oncologice, precum cancerul de sân și col uterin. Corelat cu noutățile din pachetele de servicii de la nivelul asistenței primare și de specialitate din ambulatoriul clinic, furnizorii de servicii paraclinice vor putea efectua și deconta analizele prescrise pentru persoanele neasigurate pe biletele de trimitere emise de medicii de familie și de medicii specialiști, iar unitățile spitalicești vor putea deconta serviciile de spitalizare de zi acordate persoanelor neasigurate cu suspiciune de afecțiune oncologică, pentru confirmarea diagnosticului.De asemenea, toate persoanele asimptomatice cu vârsta de peste 40 ani beneficiază de 1 - 3 consultaţii/persoană/pachet prevenţie ce se decontează anual. Pachetul de prevenţie cuprinde maxim trei consultaţii: consultaţie de evaluare iniţială, consultaţie pentru intervenţie individuală privind riscurile modificabile şi consultaţie pentru monitorizare/control ce pot fi acordate într-un interval de maxim şase luni consecutive. În cadrul consultaţiilor preventive de depistare precoce a unor afecţiuni, adulţii cu vârsta între 40 şi 60 ani beneficiază de aceleaşi evaluări, intervenţii şi recomandare de investigaţii paraclinice - analize de laborator prevăzute pentru adulţii asimptomatici cu vârsta de 40 de ani şi peste. Mai nou, în contractul-cadru actual este prevăzut un serviciu de consiliere pentru recoltare, în vederea efectuării testului imunologic cantitativ pentru depistarea hemoragiilor oculte în materiile fecale, pentru femei și bărbați cu vârsta de peste 50 de ani, până la vârsta de 74 de ani, inclusiv. Totodată, persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani sunt evaluate, o dată pe an, pentru completarea riscogramei pentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare. În cadrul consultaţiilor preventive, asiguraţii asimptomatici cu vârsta peste 18 ani, cu factori de risc modificabili, beneficiază anual de investigaţii paraclinice - analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive de evaluare a riscului individual, nu au efectuat aceste investigaţii.Foarte interesant, pentru perioada în care un pacient are deschisă o fişă de spitalizare de zi - pe parcursul unei singure zile sau pe parcursul mai multor zile, acesta poate beneficia şi de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate, altele decât cele necesare acordării serviciilor medicale din spitalizare de zi.