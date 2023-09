SE DESCHIDE MAXI PET ÎN CONSTANȚA! ANIMALELE DE COMPANIE DIN CONSTANȚA VOR AVEA, ȘI ELE, PROPRIUL HIPERMARKET!

SE DESCHIDEÎN CONSTANȚA!ANIMALELE DE COMPANIE DIN CONSTANȚA VOR AVEA, ȘI ELE, PROPRIUL HIPERMARKET!În 15 septembrie a.c., Maxi Pet, lider național în comerțul cu hrană și accesorii pentru animale de companie, va deschide primul magazin din Constanța în750 mplini cu bunătăți și surprize pentru animăluțele de companie, o echipă formată din iubitori de animale gata să ajute cu sfaturi, idei și informații utile și peste 15000 produse la îndemâna părinților de animăluțe de companie. Aceasta este radiografiaMaxi Pet Constanța te așteaptă cu tot soiul de surprize!Animăluțele de companie sunt membri de familie „cu acte în regulă”. Ne oferă dragoste necondiționată, angajament și loialitate, motiv pentru care, merită tot ceea ce este mai bun - atât în ceea ce privește atenția, cât și grija pe care le-o purtăm.Înțelegând aceasta, ne diferențiem prin aceea că tratăm animăluțele de companie ca fiind parte din familie, invitându-le, cu drag, în magazin. Ne face plăcere să le vedem cum își însoțesc părinții adoptivi la cumpărături, cum își adulmecă hrana preferată sau își aleg jucăriile și, desigur, să le și cunoaștem.Cu peste 20 de ani de experiență în regiune, căutăm să ne asigurăm că vei găsi hrana sau accesoriul perfect pentru animăluțul tău. Oferim de la mărci economice, la premium și super premium; avem game proprii, de cea mai bună calitate, sănătoase și extrem de convenabile financiar. Prețuim diversitatea și acordăm atenție tuturor animăluțelor de companie, pufoase sau nu.În perioada 15 – 17 septembrie, la deschiderea noului magazin, te vei bucura de numeroase cadouri și surprize. Cu fiecare magazin, optimizăm formatul acestora astfel încât să oferim o experiență de cumpărături îmbunătățită – semnalizăm vizibil zonele cu mărci proprii, promoțiile sau categoriile principale de produse.Maxi Pet are tot ce îți poți dori! În plus, animăluțele sunt bine-venite în magazinele noastre.Întrucât animăluțele sunt bine-venite în magazinele, te așteptăm împreună cu al tău să-și aleagă singur recompensele sau jucăriile preferate. Așadar, ne găsești în incinta Centrul Comercial TOM, în Bd. Tomis nr. 391.Maxi Pet Constanța este mai mult decât un magazin - este o experiență concentrată în jurul relației animăluț – omul său.Așadar, în plus față de a fi un hipermarket specializat, în interiorul, găsești și punct farmaceutic veterinar pentru animalele de companie.Consultanții Maxi Pet Constanța vor fi pregătiți, oricând, cu cele mai bune sfaturi de îngrijire pentru animăluțului tău!Georgiana Boboc, Manager Magazin Maxi Pet Constanța ne-a explicat că „la Maxi Pet Constanța, ca și în celelalte magazine, de altfel, ne vom concentra pe a le oferi (n.r. animalelor de companie) cea mai bună experiență - una care să le asigure o viață cât mai lungă și fericită. Părinții de animăluțe se pot baza pe noi pentru a răspunde întrebărilor despre sănătatea, nutriția și igiena animăluțelor. Ne mândrim, deci, cu faptul că, în magazin, vor găsi un punct farmaceutic veterinar și personal dedicat, pregătiți, oricând, cu cele mai bune sfaturi de îngrijire”.În plus, pentru momentele în care poate nu te afli în magazin, orice întrebare ai avea, o poți adresa și pe website, www.maxi-pet.ro, la secțiunea Întreabă Veterinarul.este propria aplicație mobilă centrată în jurul animăluțelor de companie, dar gândită special pentru bugetul tău. Lansată anul trecut și însoțită de programul de loialitateeste ușor de descărcat și utilizat.Este la îndemâna oricui are un telefon mobil cu sistem de operare Android sau iOS, iar, cu ajutorul ei, beneficiezi de oferte speciale și cupoane de reduceri pentru animăluțul tău. Mai mult, prin scanarea cardului digital din aplicație la fiecare cumpărătură efectuată în magazinele fizice Maxi Pet, vei acumula puncta și bonusuri care-ți vor aduce alte și alte reduceri.La, colegii din magazin vor fi disponibili pentru a te ajuta să desccarci și să utilizezi aplicația.Comunitățile locale sunt organisme vii, aflate într-un continuu proces de schimbare. Pentru că nici Maxi Pet nu există ca entitate independentă, ne dedicăm comunităților din care facem parte, ne adaptăm constant și ne reinventăm astfel încât să răspundem nevoilor tuturor iubitorilor de animale.„Susținem, în orice moment, animăluțele fără stăpân, implicându-ne în campanii de adopție, donând hrană și accesorii sau promovând instruirea părinților de animăluțe atât în interiorul magazinelor, cât și în afara lor, pe rețelele sociale. Astfel, așteptăm cu nerăbdare să devenim membri ai comunității locale și să ne construim reputația de excelență în rândul părinților de animale de companie din Constanța și împrejurimi” declară Miruna Diaconescu, Marketing Manager Maxi Pet România.În concluzie,se angajează să ofere atât produse și servicii de calitate superioară, cât și o experiență digitală ușor de accesat, care se potrivește nevoilor tale. Vei descoperi un nou univers dedicat, în întregime, ție și animăluțului tău, care vine acum cu mai multe recompense.Pentru mai multe noutăți și surprize, ne poți urmări peși---Maxi Pet ConstanțaBulevardul Tomis nr. 391, Centrul Comercial TomProgram:Luni – Sâmbătă: 09.00 – 21.00Duminică: 09.00 - 20.00Nr. Telefon: 0330.407.119