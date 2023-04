Serviciile de producție video, un "asset" obligatoriu pentru succesul business-ului tău, indiferent de domeniu!

Indiferent de domeniul de activitate al afacerii pe care o deții sau administrezi, este important să investești în promovarea online axată pe crearea de conținut. Mai exact, poți miza pe videoclipuri, care reprezintă cea mai consumată formă de conținut de pe Internet.În același timp, nu oricine este un AS în crearea de conținut. Un om de afaceri nu trebuie să se priceapă la crearea unui concept, la filmarea și editarea clipului și, ulterior, la distribuirea sa pe platformele online potrivite. Toate aceste sarcini pot fi preluate de către o agenție care oferă servicii productie video de calitate superioară.Pentru a înțelege caracterul versatil al video marketingului, precum și eficiența acestuia, nu trebuie decât să parcurgi următoarele rânduri, în cadrul cărora vei găsi exemple relevante!Printre zonele care beneficiază de notorietate, în urma utilizării diferitelor servicii de producție video, se numără și industria cosmetică. De exemplu, în anul 2013, brandul de îngrijire personală Dove a lansat o campanie de succes, denumită Real Beauty Sketches.Reclama prezenta un experiment social, în cadrul căruia femeile descriau propriul chip unui artist și apoi ilustrau în cuvinte chipul altor femei. Rezultatul a fost copleșitor, având în vedere că desenele realizate de artist au arătat cât de diferită este percepția femeilor asupra propriei înfățișări, acestea fiind mai dure cu ele însele decât cu cei din jur.Datorită conceptului ingenios, precum și a realizării de calitate, clipul a fost distribuit pe diverse platforme de social media și a strâns milioane de vizualizări într-un timp scurt. În urma acestor servicii de producție video, cifra de vânzări a crescut considerabil, iar brandul a câștigat mai multă vizibilitate!Unul dintre cele mai puternice branduri din industria alimentară, Coca-Cola, apelează constant la servicii de producție video pentru a realiza o campanie de promovare adecvată. De exemplu, în 2009, este lansat conceptul de Open Happiness, realizat prin intermediul unui videoclip.În cadrul acestuia, se prezintă diferite situații de viață în care oamenii deschid o sticlă de Coca-Cola și simt o bucurie instantanee. De la copii care se joacă pe o plajă la un cuplu care se îmbrățișează într-un parc, reclama transmite un mesaj de fericire și conectare socială asociate cu consumul băuturii carbogazoase.În plus, videoclipul are o coloană sonoră catchy și imagini pline de culoare, care atrag atenția și creează o stare pozitivă. Rezultatul? Această promovare video încurajează consumatorii să asocieze Coca-Cola cu momente de bucurie și să împărtășească această experiență cu cei din jur.Un exemplu memorabil de reclamă video din industria auto este oferit de Ford în anul 2021, când lansează propriul vehicul electric, Mustang Mach-E. Pentru promovarea acestuia, sunt utilizate imagini spectaculoase ale vehiculului în acțiune, însoțite de sunete puternice și efecte vizuale impresionante.Acestea au fost doar trei exemple menite să ilustreze modalitățile în care se pot folosi servicii producție video în industria cosmetică, alimentară sau auto. Însă lista nu se încheie aici și trebuie menționat faptul că o promovare de succes, indiferent de domeniul luat în vedere, depinde de o serie de factori.Câțiva dintre aceștia sunt creativitatea, mesajul transmis, impactul emoțional, distribuția și promovarea, precum și receptivitatea publicului țintă. Pentru a îndeplini toate criteriile menționate, și multe altele, nu ezita să contactezi echipa VideoManiaX. Aici vei lucra cu profesioniști cu experiență în domeniu, care sunt pasionați de tot ce reprezintă marketingul online. Astfel, afacerea ta va avea doar de câștigat!Articol realizat de www.iagency.ro