Spaimă în cartierul Energia. "Mi-au înhăţat sacoşa şi au început să latre amenințător"

„În urmă cu două zile, am ieşit la plimbare cu câinele familiei. De frică, am mers până la gunoaie şi apoi, prin cartier, cu un băţ pe care îl aveam în casă, ca nu cumva să ne atace pe mine şi căţel. Citisem într-o carte că, atunci când eşti atacat de un câine, contează foarte mult să agiţi mâinile, iar dacă ai un băţ la îndemână, să îl foloseşti fără a lovi direct acel patruped, ci doar să îl ţii la distanţă cât de mult poţi. Aşa că am încercat să procedez aşa şi a funcţionat, numai că nu poţi ieşi mereu cu bâta după tine, numai de teama de a nu fi muşcat. Nu este normal ceea ce se întâmplă”, a precizat Horia N.