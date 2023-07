Spectacol grandios pe cerul Constanţei! Black Sea Air Show vine cu surprize, adrenalină şi intrare liberă

Cea de-a II-a Ediție a Constanța Black Sea Air Show, un eveniment de excepție organizat de Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța în parteneriat cu Aeroclubul României și Agenția de turism și evenimente Mistral Tours & Events, cu sprijinul Forţelor Aeriene Române, Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și al Primăriei Mihail Kogălniceanu – Constanța, anunță o parte din evoluțiile spectaculoase din cadrul Show-ului aerian din 5 august 2023.







„Pregătim un program special, complex, cu numere inedite de acrobație aeriană, care va fi susținut de la sol de personalul aeroportuar, cu o implicare deosebită în ceea ce privește asigurarea tuturor condițiilor de securitate și siguranță. Intrarea este liberă, accesul publicului fiind permis începând cu ora 09:30”, transmite Bogdan ARTAGEA, Director General Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța.







Programul evoluțiilor va cuprinde prezentarea dinamică a două avioane de luptă multirol F-16 MLU Fighting Falcon, un avion de luptă multirol Eurofighter Typhoon (ITA), nouă elicoptere IAR 330 Puma în toate versiunile de echipare aflate în înzestrare, două aeronave de transport tip C-27J Spartan, şapte avioane ușoare de tip IAK-52, printre care se vor regăsi integrate și avioanele formației de înaltă acrobație „Iacării Acrobați”, trei aeronave de tip IAR-99 ȘOIM, un elicopter tip Bell 206, 2 elicoptere de tip UH-60 Black Hawk (SUA), două elicoptere de tip AH-64 Apache (SUA), două elicoptere de tip CH-47 Chinook (SUA), un elicopter de tip IAR-316 B Alouette (IGAv), un elicopter de tip Eurocopter EC-135 (IGAv), un sistem de aeronave fără pilot - UAS (SMFT) dar și alte surprize menite să încânte publicul prezent.

„Ne propunem să contribuim la realizarea colaborativă a unui spectacol aerian impresionant și memorabil, motiv pentru care am decis să implicăm un număr considerabil și divers de aeronave!”, transmite Comandor Nicolae CREȚU - reprezentant Forțele Aeriene Române.







Spectacol pe cer, la ceas aniversar







„Aeroclubul României aniversează 100 de ani de la înființare în acest an, ceea ce ne obligă la evoluții spectaculoase, ceea ce pregătim și pentru Constanța Black Sea Air Show! Împreună cu formația de acrobație Șoimii României, am pregătit două evoluții solo de EXTRA 330SC, o formație de 4+1 EXTRA, o formație de 5+1 EXTRA, 2 lansări de parașutiști și o formație de 3 ICP SAVANNAH, cu o durată totală de evoluție a noastră de 100 minute. Pentru static display/expoziția statică, am pregătit CESSNA 182T, ZLIN-242L, PS-28 CRUISE, ZLIN-526 L260 și IAR-46S.







De asemenea, la zbor va participa și Scoala Superioară de Aviație Civilă, cu o formație de 3 CESSNA 172 și un bimotor Tecnam, cu un interval de 20 de minute de evoluție în total!”, punctează George ROTARU – Director General al Aeroclubul României.







„Ne aflăm în plină organizare a celui mai mare eveniment aviatic de pe litoral. Constănțenii, dar și turiștii noștri merită un show aerian de excepție, așa încât, după patru ani de așteptare, pregătim acum un spectacol grandios, la care așteptăm peste 20.000 vizitatori”, transmite Corina MARTIN – Agenția de turism și evenimente Mistral Tours & Events.













sursa foto: Corina Martin Facebook