Spitalul "Armonia", reclamat de părinţii copiilor bolnavi. "Umflare de prețuri și servicii foarte proaste"

„Cât mai stăm?”, l-am văzut întrebându-şi mama pe un băiețel de circa cinci anişori, cu o căciuliţă maro, care nu mai avea, pur şi simplu, astâmpăr. Copilul a venit la doctor însoțit de ambii părinți, dar şi de un bunic care a rămas să-i aştepte afară, la maşină. „Este singurul meu nepoţel şi îl iubesc enorm. Vreau să fiu aici când iese de la doctor, doar că îi aştept deja de trei ore şi tot înăuntru sunt”, ne-a declarat George J. (73 de ani).











Un alt micuţ agitat ieşise, ieri, 7 ianuarie, de pe holul spitalului, dincolo de uşa de la intrare şi ţinea în mână o maşinuţă. Se plictisise, bietul copil, să mai aştepte, iar durerile care îl încercau au contribuit şi ele la această stare apăsătoare de nelinişte. Mama lui, în schimb, Geta P., ne-a mărturisit că este mai mult supărată din cauza faptului că a întâlnit pe holuri persoane, din rândul angajaţilor unităţii sanitare, care i-au tratat cu indiferenţă, deşi le-a spus că cel mic este febril şi nu se simte bine.





Din păcate, şi alte persoane din cele care şi-au dus, zilele acestea, copiii, la „Armonia” ne-au declarat că au aşteptat ore bune pentru a intra în cabinetele spitalului. Un tânăr cu o fetiță de doar doi anişori, David G., ne-a contactat, zilele acestea, să ne spună că a așteptat, împreună cu familia, câteva ore. A sperat să poată ajunge la cabinetul medical mai repede pentru a-i fi consultat copilul, nu ca la spitalele de stat, dar era prea multă lume.



Micuţi deshidrataţi, febrili. „Până nu am ridicat tonul, nu s-a mișcat mai repede să facă ceva”



Tot la „Armonia”, pe același hol, alţi copilaşi, băieţi şi fetiţe îşi întrebau părinţii cât mai stau ori dacă merg la aceeași doctoriță care le-a mai făcut injecții și în trecut.





Nemulţumirile şi experienţele celor care au trecut pragul Spitalului „Armonia” s-au regăsit şi pe reţelele de socializare.





„Aștept la Isis şi mi-au spus că ne internează. Copilul este super deshidratat, am mai așteptat două ore, ca în final să ni se spună să mergem la Spitalul Județean, că nu au locuri. Copilul de cinci luni varsă și are diaree de dimineață, ultima masă a avut-o în urmă cu 20 de ore. Aseară am fost externați de la Județean (pneumonie), ne-am întors cu altceva de-acolo și am optat pentru privat. Am pierdut timp degeaba cu copilul într-o stare atât de rea. La telefon și când am ajuns, ne-au asigurat că ne vor interna și îi vor face perfuzii. Nici temperatura nu au vrut să o ia, cât am așteptat, eu spunând mereu că e rece copilul”, a scris Ana Maria P.





„Am stat cinci ore, am făcut tratament intravenos (o perfuzie),iar la final am plătit 800 de lei și nu știm pe ce. Pe bonul fiscal și acela solicitat de noi (doamna de la recepție nu îl scosese, ceea ce nu e în regulă) era scris tratament 1, tratament 2, dar nu scria nimic concret. Umflare de prețuri și servicii foarte proaste ,nu mai zic ce era și la baie…gunoi pe jos”, a adăugat Alexandra V.











Elena Maria M. a spus că a ajuns la „Armonia” în perioada sărbătorilor, cu un bebeluş de cinci luni şi febră 40. „Când bebe a făcut febră 40, m- am dus la recepție și le-am zis. A venit o asistentă, i-a luat temperatura și a văzut cât e. După 20 de minute, am văzut că nu vine nimeni, iar cel mic era într-o stare critică. Până nu am ridicat tonul, nu s-a mișcat mai repede să facă ceva. Apoi, a venit un medic de sus și l-a consultat, i-au pus perfuzie”, a adăugat femeia. La rândul său, Cristina P. a declarat că, iniţial, ei au mers la Spitalul Județean, unde au așteptat destul de mult, apoi au mers la „Armonia”, unde, pentru un diagnostic și un tratament, cu o analiză, a dat 900 de lei.







Diana M., în schimb, a spus că a ajuns la acest spital cu un copil de aproximativ un an. „Tratamentul a fost bun, dar doamnele asistente... total incompetente. Prima i-a găsit o venă, i-a pus o branulă, dar nu a fixat-o bine și după două ore a ieșit din venă. A apucat să îi facă o doză de Cefort și una de Hidrocortizon. Apoi, de la ora 14:00, până a doua zi dimineata, l-au înțepat de peste zece ori să îi găsească vena și nu au reușit. Aşa experienţă groaznică nu am mai avut niciodată”, a completat ea.





Referitor la aspectele reclamate, directorul Spitalului „Armonia”, Silvia Neagu, ne-a declarat următoarele: „În cadrul spitalului nu a fost înregistrată nicio reclamație scrisă din care să reiasă cele mai sus precizate, în ultima perioadă. Toți pacienții care au beneficiat de servicii în cadrul spitalului au fost înregistrați în evidențele contabile. Spitalul nu se confruntă cu deficit de personal, dar în această perioadă serviciile de urgență sunt aglomerate deoarece cabinetele medicale de specialitate și cabinetele medicilor de familie sunt închise. În aceste condiţii, toți pacienții se adresează serviciilor de urgență, prin urmare, timpul de așteptare crește exponențial față de alte perioade ale anului”.





Așadar, dacă se dorește ca serviciile să se îmbunătățească, mămicile nemulțumite ar putea să facă o petiție semnată de mai multe persoane sau reclamații scrise și direct la unitatea spitalicească. Cine știe? Poate chiar s-ar schimba ceva după ce directorii ar fi puși în fața unei avalanșe de plângeri așa cum sunt pe rețelele de socializare!





A fost nebunie, zilele acestea, în toate spitalele. Motivul? Toate cabinetele medicilor de familie și cele ale medicilor specialiști au fost închise și, astfel, lumea s-a îndreptat spre unitățile de primire a urgențelor, atât cele de stat, cât și cele private. Pentru a reduce timpii de așteptare din unitățile sanitare publice, mulți au preferat să meargă la privat, dar, din păcate, nici aceasta nu a fost o soluție, pentru că și acolo s-a așteptat foarte mult. Săptămâna aceasta, numeroși constănțeni ne-au contactat, foarte intrigați și nemulțumiți de faptul că, pe lângă faptul că au scos bani frumoși din buzunare pentru un consult și tratament, nu au primit, în schimb, nicio chitanță. Dar ce i-a „omorât” pe mulţi a fost aşteptarea, care i-a epuizat şi mai tare pe cei mici, unii dintre ei fiind vizibil afectaţi de gripă şi afecţiunile respiratorii de sezon.