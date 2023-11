Spitalul pentru copiii bolnavi de cancer construit din donații de Asociația „Dăruiește Viață” a fost finalizat

Asociaţia „Dăruieşte Viaţă" a anunțat că a finalizat prima clădire a Spitalului de Copii construit din donaţii și sponsorizări, în care se vor muta o parte dintre secţiile Spitalului Marie Curie.

Proiectul va continua cu construcţia celei de-a doua clădiri, care ar urma să găzduiască celelalte specializări ale unităţii medicale.







„#NoiFacemUnSpital a devenit Noi Am Făcut Un Spital. Am terminat prima clădire. În această seară, am aprins luminile din spital pentru prima dată în mod simbolic. Dar nu ne oprim aici. Continuăm cu a doua clădire, acolo unde am aprins reflectoarele, pentru a construi un adevărat campus medical în România”, au transmis reprezentanţii Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, într-un mesaj publicat pe Facebook.







Reprezentanţii Asociaţiei amintesc că, în 2018, s-a turnat fundaţia Spitalului de Copii.







Proiectul a fost realizat cu sprijinul a 350.000 de donatori şi 8.000 de companii