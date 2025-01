Start bun pentru SGR în al doilea an de funcționare: peste 342,4 milioane ambalaje au fost returnate în ianuarie

Ministrul mediului, Mircea Fechet, anunţă un start bun pentru SGR în al doilea an de funcţionare, el precizând că peste 342,4 milioane ambalaje au fost returnate în ianuarie, iar aproximativ 17.800 tone de PET-uri, sticle şi doze de aluminiu au ajuns deja în fabricile de reciclare.Ministrul arată că, după un an plin de recorduri, încheiat cu un total de 3,36 miliarde de ambalaje returnate, adică o performanţă de invidiat în rândul statelor europene, Sistemul Garanţie – Returnare are de făcut un pas decisiv în 2025: să se dezvolte la nivel de comunitate.”Ne-am mobilizat în 2024 să facem ţara mai curată, iar în acest an avem toate motivele să rămânem la fel de ambiţioşi, pentru că am reuşit împreună ce nu s-a făcut în România în 30 ani. Primul miliard de ambalaje returnate prin SGR a venit la jumătate de an de la lansarea programului, în august, al doilea şi al treilea miliard au venit la distanţă de numai o lună, octombrie şi noiembrie. Am avut rate de colectare de peste 80% atinse în luni consecutive, mai exact în lunile de toamnă, care au adus o recoltă bună pentru SGR. Reţeaua naţională de puncte de colectare automată numără mii de puncte active şi funcţionale, iar de la o lună la alta au fost şi sunt în continuare instalate câteva sute de noi aparate de colectare (RVM-uri), şi cel mai important lucru, în opinia mea: am reuşit să creăm mii de noi locuri de muncă verzi, într-o industrie nouă şi cu mult potenţial, industria reciclării. Cred că efortul pe care îl vom face anul acesta este de a ne asigura că acoperirea națională va fi desăvârșită, că nu va exista niciun sat, nu va exista nicio comună, niciun cătun în România unde să nu poți să înapoiezi un PET, o doză de aluminiu sau o sticlă. Asta e una dintre mizele pe care le am în anul 2025”, apreciază Mircea Fechet.