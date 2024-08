Statistica Apelor Române cu privire la precipitațiile abundente din Dobrogea

Până în prezent, au fost suplimentate debitele evacuate din acumularea Siriu- Apele Române Buzău-Ialomiţa- de la începutul lunii mai asigurând 150 milioane de metri cubi de apă pentru localităţile din aval, dublu faţă de cât a fost reglementat iniţial.



"Cu aprobarea colegilor din Republica Moldova, am suplimentat debitele evacuate din acumularea Stânca-Costeşti (dublu faţă de debitul care intră în acumulare) asigurând apă pentru irigaţii în judeţul Vaslui. De asemenea, am finalizat conducta prizei de apă asigurând resursele de apă în judeţul Botoşani, atât pentru alimentarea populaţiei cât şi pentru irigaţii. Având în vedere faptul că deficitul rezervei de apă se menţine, recomandăm folosirea raţională a apei astfel încât apa de băut să ajungă pentru toţi! Acolo unde este posibil, stocaţi apa de ploaie şi folosiţi-o ca sursă alternativă pentru activităţile casnice", transmit specialiştii ANAR.

Precipitaţii însemnate cantitativ au fost consemnate în ultimele 48 de ore în Dobrogea, însă, în acelaşi timp, Dunărea, la staţia hidrometrică Cernavodă, mai are o rezervă de 48 cm până la aplicarea treptei I de restricţii, iar în regiunea Moldovei 650 de localităţi sunt afectate de secetă, potrivit datelor publicate de Administraţia Naţională "Apele Române", pe pagina de Facebook.Potrivit sursei citate, precipitaţiile centralizate până vineri dimineaţa de la staţiile meteo şi posturile pluviometrice sunt: Mangalia- 48 l/mp; Nuntaşi- 75,5 l/mp; Tuzla- 75 l/mp; 23 august- 90 l/mp; Baia- 42 l/mp; Baraganu- 48 l/mp, iar pe parcursul zilei, la râul Hamangia, la staţia hidrometrică Tulcea, s-au înregistrat 42 l/mp, râul Teliţa, la staţia hidrometrică Poşta Constanţa- 30 l/mp şi râul Slava, la staţia hidrometrică Ceamurlia - 30 l/mp."În acelaşi timp, Dunărea, la staţia hidrometrică Cernavodă, are -1,14 metri şi mai are o rezervă de 48 cm până la aplicarea treptei I de restricţii. Pe 36 de secţiuni din cele 120 de monitorizare ale secetei (relevante pentru asigurarea resurselor de apă pentru alimentarea populaţiei) se înregistrează fenomene de secare", subliniază ANAR.Totodată, cele patru secţiuni de râuri (râul Sabar la staţia hidrometrică Poenari şi râul Glavacioc la staţia hidrometrică Crovu- Apele Române Argeş-Vedea; râul Bahlui la staţia hidrometrică Podu Iloaiei şi râul Miletin la staţia hidrometrică Şipote- Apele Române Prut-Bârlad) rămân complet secate. Pe râul Prut, la staţia hidrometrică Fălciu, din spaţiul hidrografic Prut-Bârlad, se înregistrau pe parcursul zilei de joi precipitaţii de 41,5 l/mp."Chiar dacă nu ajungem la nivelul secetei din 2022, când în aceeaşi perioadă erau peste 700 de localităţi, regiunea Moldovei rămâne în continuare cea mai afectată (650 de localităţi din care 268 se află în judeţul Botoşani). Aici, 18 acumulări mici din spaţiul hidrografic Prut-Bârlad au grad de umplere sub 50%, dintre care amintim: Pârcovaci-Iaşi, Soleşti-Vaslui, Hâlceni-Iaşi, Mănjeşti, Cuibu Vulturilor, Pereschiv, Puscaşi, etc", precizează sursa citată.Coeficientul de umplere la nivel naţional este de aproape 75% faţă de cât era în 2022 în aceeaşi perioadă, respectiv de 70%.Debitele Dunării la intrarea în ţară sunt vineri de 2.700 mc/s şi vor ajunge în jurul valorii de 2.300 mc/s în data de 5 septembrie, fiind sub media multianuală a lunii septembrie (3.800 mc/s), conform prognozei emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.