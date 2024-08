Steluța Popescu a predat ștafeta! Marian Râșnoveanu se întoarce la conducerea Gărzii de Mediu Constanța

În 2020, Marian Râșnoveanu a fost schimbat de la conducerea Gărzii de Mediu Constanța, fiind înlocuit de Steluța Popescu.



Zilele acestea, el s-a întors la conducere după ce a câștigat procesul cu Comisariatul General și a fost repus în funcție. Fosta șefă a instituției, Steluța Popescu, spune că s-a pus la dispoziția Comisariatului.





Noul șef al Gărzii de Mediu Constanța a făcut primele declarații după ce a revenit la conducere.





„Am revenit cu gânduri bune, evident. Până în acest an am fost la Comisariatul General, datorită faptului că a fost nevoie pentru această perioadă de o persoană pentru serviciile IT, nu era personal pentru menținerea și evoluția efectivă a sistemului. Sunt prins și într-un proiect european care prevede refacerea aproape integrală a sistemului nostru existent care nu a fost performant și tocmai de aceea a fost nevoie de mine acolo. Acum au trecut deja patru ani și ne-am reîntors în Constanța. Lucrurile se desfășoară normal, controalele se desfășoară și în aceste momente și va trebui să putem să le eficientizăm. Personalul este puțin, insuficient și încercăm să acoperim toate problemele de mediu care apar. Sunt multe probleme de mediu, dar cu echipa care există încercăm să facem față”, a declarat pentru redactorii ziarului „Cuget Liber”, Marian Râșnoveanu, șeful Gărzii de Mediu Constanța.