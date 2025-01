Strigătul viitorilor medici constănțeni! "Muncesc pentru un vis, dar nu-l pot trăi aici!"

România se află pe locul 4 în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul absolvenților de Medicină, cu 26 de tineri la 100.000 de locuitori care finalizează anual studiile. Este o performanță impresionantă, mai ales în comparație cu state precum Italia, Germania sau Spania, unde numărul absolvenților este aproape de două ori mai mic, iar media europeană se situează la doar 15 absolvenți la 100.000 de locuitori. Cu toate acestea, paradoxul rămâne: deși avem mulți absolvenți, sistemul medical din România se confruntă cu un deficit grav de cadre medicale. Un studiu recent arată că, deși mulți dintre acești tineri absolvenți finalizează cu succes facultatea, majoritatea aleg să plece în străinătate.





Motivele sunt binecunoscute: salariile mici, infrastructura deficitară din spitale și lipsa unei perspective reale de dezvoltare profesională îi împing pe proaspeții medici să-și caute un viitor mai sigur în țări precum Germania, Franța sau Marea Britanie, unde condițiile de muncă sunt mult mai bune.





„Salariile nu sunt atât de mari pe cât am merita. Ne chinuim, învățăm atâția ani, plătim taxe mari pentru ce? În Constanța, salariul unui medic rezident nu mulțumește pe nimeni, iar noi, tinerii, nu suntem respectați. Lumea ne judecă pentru faptul că suntem tineri și că nu ne-am pricepe sau nu am avea experiență. Am învățat foarte mult, iar mulți dintre noi avem destule gărzi la activ. Să nu mai vorbim de condițiile pe care le avem în spital. Mă gândesc foarte serios să plec în Germania, acolo unde sora mea este doctor, și să îmi fac o carieră acolo, sigur aș reuși. Muncesc pentru un vis, dar nu-l pot trăi aici”, ne-a declarat Bogdan D., student în anul V la Medicină Generală, în Constanța.





„Nu avem loc de alți doctori. Încercăm să ne facem loc printre ei, dar cu greu. Acesta este motivul pentru care mulți dintre noi renunțăm să rămânem la noi în țară. O altă problemă de care se lovesc mulți tineri absolvenți este legată de profesarea acestei meserii în mediile rurale, departe de oraș. Eu nu aș avea o problemă, îmi doresc să ajut pe toată lumea, dar nu toți gândesc ca mine. Colegii noștri mai mari au plecat imediat în alte țări unde salariile sunt mai mari”, ne-a declarat Geanina M., o altă studentă la medicină.





Această migrație masivă, cunoscută drept „exodul halatelor albe”, explică de ce România are una dintre cele mai scăzute rate de medici la suta de mii de locuitori din Uniunea Europeană – doar 3,5, comparativ cu media europeană de 4. În acest context, sistemul de sănătate românesc continuă să se confrunte cu probleme majore, chiar dacă țara produce medici într-un ritm mai rapid decât alte state. Dar în Constanța vin și foarte mulți studenți străini pentru a învăța medicina, semn că, în orașul nostru, nivelul la care se învață este unul bun.





Cei care rămân în țară fac eforturi extraordinare pentru a oferi îngrijire pacienților, dar sunt adesea copleșiți de volumul de muncă și resursele limitate. Situația devine astfel un cerc vicios, iar pacienții sunt cei care suferă cel mai mult. În lipsa unor schimbări majore în ceea ce privește salariile, condițiile de muncă și investițiile în infrastructură, riscul ca exodul să continue este unul foarte mare. Constanța pregătește medici talentați, dar nu reușește să-i păstreze, iar aceasta este o problemă pe care niciun sistem de sănătate nu-și poate permite să o ignore.