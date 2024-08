Taberele de vară golesc buzunarele părinților! "Am renunțat la concediu pentru a le face o bucurie"

Prețul unei tabere de vară variază în funcție de durată, locație și tipul de activități oferite. De exemplu, pentru trei zile, o tabără la munte poate începe de la prețul de 900 de lei, pe când pentru șapte zile, prețul poate depăși 3.000 de lei.





Pe lângă taxa de participare, există și alte cheltuieli care trebuie luate în considerare. Copilul are nevoie de bani de buzunar în cazul în care își dorește să cumpere suveniruri, să intre la anumite muzee, să facă diferite activități față de cele care sunt deja programate sau să își cumpere ceva de mâncare. De asemenea, trebuie luate în calcul și urgențele. Copilul poate răci sau se poate lovi, așadar este necesar un drum până la farmacie pentru a cumpăra cele necesare.



Un stres financiar





Pentru multe familii, costurile ridicate ale taberelor de vară pot genera stres financiar. Părinții se pot simți obligați să facă sacrificii, cum ar fi renunțarea la vacanțele proprii sau economisirea pentru a putea acoperi cheltuielile taberei. Constănțenii văd marea aproape în fiecare zi, deci destinațiile lor pentru tabere se îndreaptă către munte.





„Am doi copii și este un mare sacrificiu să îi trimitem pe amândoi în tabără. Nu ai cum pe unul să îl trimiți, iar pe celălalt nu. Cea mai ieftină variantă pe care am găsit-o a fost de 2.000 de lei pentru șapte zile, la munte. Deci 4.000 de lei pentru doi copii, doar să achităm tabăra. Pe lângă asta, nu îi putem trimite fără bani de buzunar. Plus ce le mai cumperi în cazuri de urgență, pastile, bandaje și alte lucruri de genul acesta. Am renunțat la concediu și eu, și soțul meu pentru a le face lor o bucurie”, a declarat pentru redactorii „Cuget Liber” Mihaela P., mamă din Constanța.





„Mi se par destul de mari prețurile, 2.000-2.500 de lei, în cazul bun. Pot fi și mai scumpe, dar depinde unde îți dorești să mergi. La liceul băiatului meu, o profesoară organizează în fiecare an tabere cu elevii, locurile se ocupă imediat, merg clase întregi. Nu pot să nu îi dau bani să meargă, strâng pe perioada anului, puțin câte puțin și reușesc să îl ajut. Nu este deloc ușor. Nu este o necesitate, într-adevăr, dar este o experiență pe care nu aș vrea să o piardă”, a declarat o altă mamă din Constanța.



Accesul la taberele de vară poate accentua diferențele sociale și economice. Copiii din familii cu venituri mai mici sunt adesea privați de aceste experiențe unice.





„La noi la școală mai vin persoane care prezintă ofertele, iar apoi părinții încep și vorbesc pe grup, își fac planuri. Îmi e greu când văd că atât de mulți copii merg, iar eu pe al meu nu îl pot trimite pentru că nu ne permitem. De fiecare dată încerc să îi explic situația, că momentan nu ne permitem, dar vom strânge bani și vom reuși să-l trimitem și pe el într-o tabără la munte”, a explicat Alina A., constănțeancă.





Deși taberele de vară oferă beneficii pentru dezvoltarea copiilor, costurile ridicate pot constitui un obstacol major pentru multe familii. Pe piață există variante pentru toate buzunarele, însă serviciile oferite vor fi diferite.





Taberele de vară sunt o oportunitate minunată pentru copii de a-și petrece vacanțele într-un mod activ și educativ, oferindu-le ocazia de a învăța lucruri noi, de a-și dezvolta abilități sociale și de a se bucura de natură. Cu toate acestea, pentru mulți părinți, costurile asociate acestor tabere reprezintă o povară financiară semnificativă.