Tehnologia şi credinţa merg mână în mână. Cum arată prima cutie a milei electronică

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a intrat în era digitalizării şi invită enoraşii să facă donaţii electronice. O staţie digitală adună banii care pot fi transferaţi cu cardul sau de pe telefon. Toate sumele strânse ajung la diferite cazuri sociale.În Curtea Catedralei Mitropolitane din Iaşi, în magazinul cu obiecte bisericeşti, a apărut prima cutie a milei... electronică. Credincioşii pot face aici donaţii pentru cazuri sociale, atât cash, cât şi cu cardul.Odată la câteva luni, cauza pentru care se adună donaţii se schimbă. Dacă acum avem trei sume prestabilite de 30, 60 şi 90 de lei, data viitoare s-ar putea să fie mai mult sau mai puţin, iar dacă suma pe care acum vrem s-o donăm este mai mică decât cea prestabilită, putem să scriem singuri cât dorim să dăm şi, în doar câteva secunde, banii ajung direct în contul celor pentru care se adună donaţii."Este o metodă pe care colegii noştri au văzut-o în străinătate şi ne-am gândit de ce să nu aducem şi noi la Iaşi o astfel de modalitate rapidă, sigură de transfer, astfel încât să ajungă direct către beneficiar, iar omul să aibă şi siguranţa faptului că donaţia sa sau ajutorul este transmis în siguranţă", a spus Pr. Cosmin Brânză, coordonator campanie.De şapte luni se fac donaţii electronice, iar toţi banii au ajuns la cei aflaţi în nevoie"Până acum am reuşit să acoperim un necesar de 2.600 de mese dedicate acestor bătrâni de la Bălţăteşti pentru care noi oricum oferim servicii medicale şi terapeutice, dar am zis să fim şi gazde primitoare oferindu-le atunci când vin la tratament o masă caldă. De asemenea, am reuşit să împlinim nevoi pentru copii cu dizabilităţi", a explicat Pr. Cosmin Brânză, coordonator campanie."Pe partea de cromatică sunt culorile vii de ajutor, este nuanţa de roşu sau varianţia de roşu respectiv, avem sumele pe care noi le alegem, în funcţie de campanie, în cazul ăsta, fiind masa caldă care ajunge 30 de lei şi imaginea de fundal, iar colega Iasmina se ocupă pe partea de text şi de mesajul pentru donatori", a declarat Andrei Ignea, graphic designer.Pentru enoraşi, faptul că era digitală a ajuns şi în Biserică e un lucru cât se poate de bun. Sunt obişnuiţi deja cu astfel de iniţiative. În toamna anului trecut, au trimit pomelnice online la pelerinajul Cuvioasei Parascheva. Sunt însă şi oameni care cred că e păcat să foloseşti tehnologia printre cele sfinte.Pentru a facilita procesul de donare, până în luna iunie, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei intenţionează să instaleze 50 de astfel de dispozitive în spaţii comerciale, farmacii şi cofetării, conform observatornews.ro