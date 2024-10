Telecabina de pe Tâmpa intră într-un proces de modernizare până la primăvară

Telecabina de pe Tâmpa, una dintre principalele atracții turistice ale Brașovului, se va închide temporar pentru modernizare, după mai bine 50 de ani de la inaugurare, a anunțat Primăria Brașov.







„Ultimul weekend în care vă mai puteți bucura de o plimbare cu telecabina de pe Tâmpa, în acest an. După mai bine de 50 de ani de la inaugurare, din 14 octombrie telecabina intră într-un amplu proces de modernizare. Conform operatorului, lucrările se vor desfășura până în primăvara viitoare. În această perioadă, accesul spre vârful Tâmpa se va face doar pe traseele turistice”, este mesajul postat de Primăria Municipiului Brașov, pe pagina de Facebook.







La telecabina de pe Tâmpa, toate piesele, unele vechi de 50 de ani, și cablurile vor fi schimbate. Lucrările vor fi realizate de o firmă din Elveţia, iar costurile vor ajunge la 11 milioane de euro, și sunt suportate, în totalitate, de operatorul privat care deține această linie de transport pe cablu.







Telefericul de pe Tâmpa a fost dat în folosință în august 1970 și de atunci a funcționat permanent, fără intervenții majore, potrivit brasovcity.ro. Telecabina de la Brașov îi duce pe muntele Tâmpa în doar 2 minute și 20 de secunde pe cei care vor să se bucure de frumusețea orașului, de la altitudinea de 960 de metri.







Telecabina de pe Tâmpa funcţionează până la 10 ore pe zi







„Telecabina s-a dat în folosință în 23 august 1970. Până în prezent, instalația a mers foarte bine și a lucrat de la ora 8:00 dimineața până la 24:00, o perioadă când era deschis și Restaurantul Panoramic. Acum merge 8-10 ore pe zi. Urmează să se modernizeze complet. Se vor schimba toate piesele, toate motoarele, cablul, totul va fi nou, iar lucrarea va fi făcută de elvețieni. Instalația asta veche a fost făcută de italieni”, a explicat Panait Iosif, șeful Telecabinei Tâmpa.

Cabina are la urcare o viteză de 6 metri/secundă, iar traseul măsoară 573 de metri. Durata unei curse este de 2 minute și 20 de secunde și poate transporta maxim 20 de persoane.







Particularitatea telecabinei de pe Tâmpa







„Telecabina de la Tâmpa are și o altă particularitate: linia de transport nu are stâlpi care să susțină cablurile, între cele două stații ale instalației. Stația de pornire este pe Aleea de sub Tâmpa, iar punctul final este fostul restaurant „Panoramic”, obiectiv care a intrat, de asemenea, într-un proces de reabilitare”, mai informează primăria.







Conform precizărilor operatorului, lucrările de modernizare vor dura până la sfârșitul primăverii 2025, perioadă în care brașovenii și turiștii vor putea ajunge în zona belvedere și pe vârful Tâmpa pe traseele turistice care leagă orașul de acest munte. La noua telecabină de pe Tâmpa vor avea acces inclusiv persoanele cu dizabilităţi. Această nouă instalație va oferi facilități de acces pentru toate categoriile de turiști, în condiții crescute de siguranță. Totodată, va crește și capacitatea de transport până la un maxim de 450 de persoane/oră, mai informează Primăria Brașov.