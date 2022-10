Testări gratuite, de Ziua Mondială a Diabetului , în județul Constanța

Spitalul Orășenesc Hârșova, în parteneriat cu Primăria Orașului Hârșova, Primăria Comunei Gârliciu și Primăria Comunei Dăeni, alături de voluntari (cadre medicale și non-medicale), demarează o campanie de testare gratuită a glicemiei pentru cetățeni și de depistare precoce a diabetului zaharat, cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului .Astfel, cetățenii interesați se vor putea prezenta la centrele special amenajate pentru testarea glicemiei și depistarea tulburărilor de metabolism glucidic în mod gratuit, după cum urmează:-Marți, 8 Noiembrie - Centrul Cultural Dăeni;-Vineri, 11 Noiembrie - Centrul Cultural Gârliciu;-Duminică, 13 Noiembrie și Luni, 14 Noiembrie - Casa de Cultură "Carsium" Hârșova;Persoanele interesate se vor prezenta în intervalele orare 08.00 - 10.00 și 12.00 - 14.00 și vor putea obține rezultatele rapid, imediat după determinarea glicemiei (pe glucometru) .Persoanele care sunt depistate cu o glicemie mare vor primi câte un aparat de glicemie gratuit pentru a se putea monitoriza. În plus, acestea vor primi sfaturi referitor la dietă și alimentație din partea voluntarilor, înainte de a fi îndrumate către un medic specialist diabetolog .Această campanie își propune să contribuie la conștientizarea pericolului grav pe care îl reprezintă diabetul pentru calitatea vieții și sănătatea generală, în special atunci când boala nu este diagnosticată și tratată la timp, precum și la o informare mai bună a pacientilor diagnosticati cu diabet și a publicului general cu privire la factorii de risc implicati in aparitia bolii dar si asupra complicatiilor acesteia.Diabetul este o afecțiune care apare din cauza nivelului crescut de glucoză din sânge. Potrivit International Diabetes Federation (IDF), una din 12 persoane suferă de această boală. Dacă diabetul este depistat la timp și numai dacă este ținut sub control, atunci speranța de viață a bolnavilor poate fi similară cu a celor sănătoase .Ziua Mondială a Diabetului are loc în fiecare an, pe 14 noiembrie, și este marcată la nivel internațional de toate asociațiile membre ale IDF, de furnizorii de servicii de sănătate și de persoanele afectate de diabet, fiind cea mai mare campanie mondială de informare asupra diabetului .