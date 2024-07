Țigările și alcoolul, cumpărate doar cu buletinul! Chelnerii și vânzătorii, "transformaţi" în poliţişti

Legea stipulează clar că, atunci când există suspiciuni cu privire la vârsta unei persoane care dorește să cumpere alcool, țigări sau băuturi energizante, comercianții trebuie să solicite un act de identitate. Aceasta se aplică atât în magazine, cât și în localuri precum baruri și restaurante. Practic, de fiecare dată când vânzătorii sau chelnerii au dubii asupra vârstei unui client, aceștia sunt obligați prin lege să verifice buletinul sau un alt document de identitate oficial.





Nerespectarea acestei noi obligații atrage sancțiuni drastice. Angajații localurilor publice și angajații unităților comerciale riscă să încaseze amenzi între 10.000 și 30.000 de lei.







„…au plecat amândoi înjurându-mă”





Vânzătorii și chelnerii susțin că apreciază această lege, doar că vor exista cu siguranță probleme în momentul în care vor solicita un act de identitate. Aceștia spun că minorii se „aprind” foarte ușor și devin foarte agresivi verbal.





„Întotdeauna am cerut să mi se arate un buletin, dar doar în momentele în care am crezut eu de cuviință că acel tânăr nu are mai mult de 18 ani. Ei au și un tupeu fantastic și se enervează imediat. Mă întreabă dacă am absolvit Academia de Poliție și dacă sunt polițist pentru că altfel nu am dreptul să le cer buletinul. Eu le explic cât se poate de frumos, dar nu înțeleg”, a declarat Luminița P., angajată a unui magazin.





Unii dintre tineri apelează la ajutorul părinților, care, pe parcursul discuției, devin și ei la fel de recalcitranți.





„Noi la restaurant avem și produse din tutun pe care le vindem. Tinerii le văd trecute în meniu și, când venim pentru a le lua comanda, ne cer și un pachet de țigări. Majoritatea dintre ei au dispozitive care încălzesc tutunul și cer pachetele speciale. În momentul în care le cer un buletin, încep să se agite. Recent a venit o mamă a unui copil să mă certe și să mă tragă la răspundere. Mi-a spus că ea știe că fumează copilul ei și că îi pot da țigări. Bineînțeles că nu am făcut asta și au plecat amândoi înjurându-mă”, a declarat pentru redactorii „Cuget Liber” Andrei U., ospătar într-un restaurant din stațiunea Mamaia.



Tinerii sub 18 ani au încercat să apeleze la casele de marcat de tip selfpay, dar mare le-a fost mirarea când au descoperit că nici de acolo nu își pot lua băuturi energizante sau alcool fără aprobarea unui angajat.





„Mai sunt copii care vin, da. Pe timp de zi încearcă să își cumpere energizante, iar pe timp de noapte, doze de bere”, a declarat un casier dintr-un supermarket din Constanța.





Proiectul de lege a fost inițiat de USR, iar prin acesta se dorește combaterea consumului de tutun, alcool și energizante.





Recent, președintele Klaus Iohannis a promulgat o lege care aduce modificări semnificative în comerțul cu alcool, tutun și băuturi energizante. Conform acestei legi, vânzătorii și chelnerii sunt obligați să verifice vârsta cumpărătorilor pentru a se asigura că aceștia au cel puțin 18 ani. Măsura vine în contextul unei atenții sporite asupra sănătății și siguranței tinerilor, având scopul de a preveni accesul minorilor la produse nocive.