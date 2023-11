Toate zborurile Turkish Airlines cu plecare miercuri seara între 19:00 și 22:00 de pe Aeroportul Istanbul, anulate

De asemenea, zborul de la ora 21:15 de pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu din Constanța a fost anulat. Cei 55 de pasageri care ar fi trebuit să decoleze au fost anunțați de companie și vor fi reprogramați.

Cei 155 de pasageri care erau la Istanbul și ar fi trebuit să ajungă la Constanța la ora 21:05 vor fi reprogramați sau rerutați.







"Agentia noastră are 3 pasageri care se afla deja in aeroportul Istanbul si urmau sa decoleze la Constanta, noi ne-am putut informa pasagerii, tinem strans legatura cu ei si ii vom asista pentru rerutare.



Din ceea ce am inteles, ai nostri sunt singurii pasageri ce au putut fi contactati, intrucat Turkish Airlines Constanta stia de la noi ca avem pasageri pe acest zbor, in aceasta seara, si am fost noi informati... In rest, pasagerii nu pot fi anuntati, intrucat compania nu poate vedea listele si informatiile pasagerilor.....



Dacă aveți cunoștințe ce aveau zboruri Turkish AIRLINES in aceasta seara, ii puteți anunța ca nu vor putea zbura..…



Vedem ce se intampla dupa ora 22.00...tinem strans legatura cu Turkish Airlines Constanta, de asemenea.



O situație cu care nu ne-am mai confruntat, pana acum, cel puțin in 33 de ani ai mei de Agent de turism si Ticketing.



1.Ma întreb ce vor face pasagerii care nu au cumpărat biletele printr-o Agentie de turism.



2. Vreau sa cred ca vorbim de o cădere tehnica si atat. Se întâmpla extrem de rar, dar se întâmpla.



In situații ca acestea, calmul, rațiunea si puterea si viteza de reacție si de organizare sunt esențiale", a transmis Corina Martin.

Toate zborurile Turkish Airlines cu plecare miercuri seara, 1 noiembrie 2023, între orele 19:00 – 22:00 de le Aeroporturile Istanbul și Sabiha Gokcen au fost anulate.Decizia a fost luată deoarece sistemul informatic a căzut complet, iar compania nu are acces la listele de pasageri.Un zbor Turkish Airlines care trebuie să sosească la București la 20:20 a fost anulat. La fel s-a întâmplat și cu o cursă care trebuia să plece de le Otopeni spre Istanbul la ora 21:20.„Sperăm sincer că problema tehnică a proceselor de emitere a biletelor și de rezervare din cadrul Turkish Airlines va fi rezolvată cât mai curând posibil. Dorim să vă anunțăm că am activat serviciile noastre gratuite de Wi-Fi pentru a asigura o comunicare neîntreruptă pentru toți pasagerii noștri în terminalul nostru”, au transmis reprezentanții Aeroportului Istanbul pe Twitter.