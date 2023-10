Top 5 criptomonede în care putem investi în 2024

1. Bitcoin (BTC)

2. Ethereum (ETH)

3. Binance Coin (BNB)

4. MultiversX (EGLD)

5. Ripple (XRP)

Alegerea corectă a criptomonedelor poate face diferența între un portofoliu de succes și unul care indică riscuri. Cu peste 20000 de opțiuni din care poți alege, mulți investitori se întreabă care sunt cele mai bune criptomonede în care putem investi în 2024.De la mult prea cunoscutele Bitcoin și Ethereum până la criptomonede precum Binance Coin sau Dogecoin, analiza de mai jos cuprinde un top 5 al criptomonedelor în care trebuie să investești în 2024. În întreg procesul au fost utilizați parametri precum capitalizarea de piață, stabilitatea criptomonedei, numărul de monede puse în circulație, parteneriate, potențialul de dezvoltare și susținere din partea viitoarelor legislații aplicabile asupra activelor digitale.Bitcoin, adesea numit "aurul digital," rămâne una dintre cele mai atractive opțiuni de investiții în lumea criptomonedelor. Creat în 2009 de către pseudonimul Satoshi Nakamoto, este cea mai veche criptomonedă. De-a lungul timpului, a dovedit că poate rezista la teste serioase și a supraviețuit unui număr impresionant de cicluri de piață. Această longevitate îi oferă o stabilitate semnificativă în comparație cu criptomonadele mai noi.A fost adoptat pe scară largă în întreaga lume ca o formă digitală de valoare. Mai multe țări și regiuni recunosc acum oficial Bitcoin ca monedă legală sau commodity. Acest nivel de recunoaștere globală îl face ușor accesibil pentru tranzacționare și investiții.Bitcoin are un sistem de aprovizionare limitată. Există doar 21 de milioane de Bitcoin-uri care pot fi create vreodată, ceea ce înseamnă că oferta este limitată. Pe măsură ce cererea pentru Bitcoin continuă să crească, acest lucru poate să conducă la creșterea prețului în timp. Acest aspect face Bitcoin-ul atractiv pentru investitori care caută apreciere pe termen lung.A atras atenția instituțiilor financiare și a investitorilor instituționali. Companii precum Tesla au investit în Bitcoin și l-au adăugat în bilanțurile lor. Această creștere a adoptării instituționale indică încrederea în potențialul de creștere al Bitcoin.Bitcoin utilizează tehnologia blockchain, care a fost testată și rafinată de-a lungul timpului. Acest sistem descentralizat și sigur oferă o încredere semnificativă în validitatea tranzacțiilor și a stocării valorii.Ethereum, a doua cea mai mare criptomonedă din lume după capitalizarea de piață, este considerată una dintre cele mai bune opțiuni pentru investitori datorită unor motive cheie.Ethereum nu este doar o criptomonedă, ci și o platformă care permite dezvoltarea de contracte inteligente și aplicații descentralizate. Acest aspect deschide o lume de posibilități pentru dezvoltatori și antreprenori, ceea ce a dus la creșterea rapidă a ecosistemului Ethereum. Multe proiecte DeFi (Finanțe descentralizate) și NFT-uri (Tokenuri Non-Fungibile) sunt construite pe Ethereum, ceea ce atrage investitori și utilizatori.E ste folosit în mod activ în diverse aplicații. De la tranzacționarea de active digitale până la jocuri blockchain și servicii financiare descentralizate, Ethereum joacă un rol central în ecosistemul criptomonedei. Totodată, este în proces de migrație de la Proof of Work (PoW) la Proof of Stake (PoS) prin intermediul actualizării Ethereum 2.0. Acest lucru va face ca rețeaua să fie mai eficientă energetic și să reducă riscurile de securitate. Investitorii văd această tranziție ca un semn pozitiv pentru viitorul Ethereum.Ethereum a atras atenția instituțiilor financiare și a investitorilor instituționali, asemenea Bitcoin. Creșterea adoptării instituționale a adus o legitimitate suplimentară criptomonedei. Se bucură și de una dintre cele mai active comunități de dezvoltatori și utilizatori. Acest lucru contribuie la inovație și îmbunătățiri continue în rețea.Binance Coin (BNB) a devenit una dintre cele mai populare criptomonede și a atras atenția investitorilor din întreaga lume. BNB face parte din ecosistemul Binance, una dintre cele mai mari și mai cunoscute platforme de tranzacționare de criptomonede din lume. Acest ecosistem extins oferă multe oportunități pentru utilizarea BNB. Puteți utiliza BNB pentru a plăti comisioane de tranzacționare mai mici pe platforma Binance, pentru a participa la tokenizarea activelor sau pentru a accesa servicii de staking și lending.Utilizarea BNB pentru a plăti comisioane pe Binance vă oferă reduceri semnificative. Aceasta poate fi o modalitate excelentă de a economisi bani atunci când efectuați tranzacții frecvente sau mari.Binance a dezvoltat parteneriate semnificative cu diverse companii, persoane publice și proiecte din industria criptomonedelor. Acest lucru a dus la creșterea utilizării BNB în diferite contexte, inclusiv pentru achiziționarea de bunuri și servicii din afara platformei Binance. Personalități precum Cristiano Ronaldo și-au asociat imaginea cu Binance, având nu doar reclame sponsorizate, ci și colecții de NFT-uri.MultiversX și criptomoneda sa emblematică, EGLD (Elrond), au reușit să obțină popularitatea binemeritată datorită unei combinații inteligente de inovație și viziune. Această platformă, fondată în anul 2017, a reușit să-și facă simțită prezența într-un mediu concurențial, demonstrând încredere și tehnologie de ultimă oră. MultiversX a fost fondat în Silicon Valley, cunoscut pentru ecosistemul său vibrant de start-up-uri și inovații tehnologice. Alegerea acestui loc pentru sediul său central a avut un impact semnificativ asupra evoluției sale, devenind un hub global pentru criptomonede.Ce face EGLD atât de special este scalabilitatea sa remarcabilă. Tehnologia sa a adoptat un protocol de securitate inovator, care permite o creștere exponențială a tranzacțiilor pe secundă, depășind cu mult limitările altor criptomonede. Această scalabilitate face ca EGLD să fie extrem de atractiv pentru dezvoltatorii de aplicații descentralizate, furnizând un mediu propice pentru crearea de soluții blockchain avansate. EGLD (Elrond) este o criptomonedă cu preț stabil , dar care oferă și beneficii semnificative pentru utilizările practice. Un exemplu notabil ar fi industria financiară, unde transferurile internaționale pot fi efectuate cu o viteză și costuri semnificativ reduse, comparativ cu metodele tradiționale.Mai mult, EGLD și MultiversX găsesc aplicații în sistemele de vot online sigure și transparente, precum și în domeniul furnizării de servicii de sănătate, unde istoricul medical poate fi stocat sigur și accesat în timp real. MultiversX și criptomoneda EGLD reprezintă un pas semnificativ către viitorul unei economii digitale, inteligente și descentralizate, în care inovația și performanța sunt pilonii de bază.Ripple (XRP) este o criptomonedă care se evidențiază prin abordarea sa unică și utilizarea sa în industria financiară. Obiectivul principal al proiectului este acela de a crea un sistem global de plăți.Ripple a fost creat cu scopul de a facilita transferurile peste hotare, o problemă majoră în sistemul financiar utilizat în prezent. Tehnologia sa, cunoscută sub numele de RippleNet, permite băncilor și instituțiilor financiare să efectueze tranzacții internaționale mai rapide și mai ieftine. Acest lucru face ca Ripple să fie atractiv pentru instituții financiare și pentru companiile care desfășoară tranzacții internaționale frecvent.XRP a fost una dintre primele criptomonede care a dezvoltat parteneriate semnificative cu bănci și instituții financiare de top din întreaga lume. Acest lucru oferă un nivel înalt de validare a tehnologiei sale și a potențialului său de a transforma modul în care se efectuează tranzacțiile.Ripple oferă soluții de lichiditate pentru bănci, ceea ce le permite să își optimizeze capitalul și să reducă costurile de lichiditate. Aceste servicii au atras interesul unor bănci importante, care văd potențialul de economii semnificative.