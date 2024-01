Top 8 pulovere de damă în tendințe în acest sezon

Sezonul puloverelor de damă este aici. Ești entuziasmată că vei purta piesele tale preferate din materiale călduroase? Ei bine, ar trebui să fii, pentru că anul acesta aduce cu el câteva tendințe majore de tricotaje confortabile pe care o să dorești să începi să le cumperi cât mai curând posibil. Treci de la hanoracele de damă la ținutele de iarnă. Pulovere confortabile, forme clasice cu gât, modele strălucitoare și îndrăznețe, texturi atemporale de pescar: toate tendințele de pulovere care domină peisajul modei în acest sezon vor rămâne în garderoba ta pentru anii următori. Și acum este momentul perfect pentru a face provizii.În timp ce tricotajele cum ar fi tricotajele de cașmir și nuanțele albe de iarnă verifică toate casetele clasice, există câteva actualizări care se simt deosebit de proaspete și noi. Când vine vorba de puloverele tale cu gât, de exemplu, mergi pe un model supradimensionat, optând pentru stiluri care se leagănă și se umflă cu ușurință. În mod similar, în domeniul rochiilor tricotate, puloverele se opresc acum la jumătatea gambei sau mai mult, oferind un aspect care se simte fără efort și ușor.Dacă iubești un pop de culoare, optează pentru dungi multicolore, nuanțe de roșu strălucitor și multe altele. Indiferent de formă, este un pariu sigur că toate privirile vor fi ațintite asupra ta cu aceste nuanțe care întorc toate capetele. Și, desigur, nu poți uita de modelele în dungi de zi cu zi care te va purta de la birou la o ieșire cu prietenii, șapte zile pe săptămână.În continuare, descoperă cele mai bune tendințe de pulovere pentru sezonul viitor și verifică și mai multe tendințe de iarnă pe care vei dori să le încorporezi în garderoba ta anul acesta.Indiferent de silueta pe care o alegi, nu te feri de nuanțele albe de iarnă când vine vorba de colecția de pulovere din acest sezon. Optează pentru un crew neck oversize gros, dar aspectul funcționează la fel de bine cu stiluri reduse, cardigane cu nasturi și multe altele.Un pulover îndrăzneț este o modalitate excelentă de a insufla o nouă viață garderobei tale existente, deoarece adaugă instantaneu lustruire oricărui look. Infuzează un plus de capriciu în ținutele tale de anul acesta cu un imprimeu sau un model viu colorat care face toate ținutele mai vesele.Culoarea roșie a fost o tendință de modă uriașă pe podiumurile de toamnă, așa că pare firesc ca nuanța populară să-și facă loc în sfera tricoturilor. Fie că e vorba de cardigane subțiri, pulovere groase sau pulovere supradimensionate, este o modalitate grozavă de a adăuga un plus de culoare garderobei tale de iarnă întunecată și de a infuza căldură în aspectul tău general.Toate clasicele au revenit, ceea ce este probabil cel mai bine evidențiat de renașterea puloverului pescar. Oferind o textură în tonuri neutre, care datează de aproape 150 de ani, puloverul de pescar împletit frumos este la fel de atemporal.Vorbind despre atemporal, colecția ta de pulovere de iarnă nu este completă fără unul cu imprimeu în dungi. Indiferent dacă preferi imprimeuri sau culori solide, culori luminoase sau neutre, un pulover cu dungi este un model lustruit pe care îl poți purta oriunde - și cu orice siluetă.Un pulover de cașmir cu croială clasică te va duce de la birou la o seară în oraș, de la o cafea de weekend cu cea mai bună prietenă, la petreceri de cocktail și nu numai. Acest material este, într-adevăr mai scump față de altele, dar vei vedea că merită toți banii.Pentru cele mai reci zile ale anului, nu există nimic mai confortabil decât un pulover pe gât supradimensionat. Poartă-l cu o pereche de blugi skinny, lasă-l să atârne liber peste o fustă midi sau bagă-l în pantaloni doar în partea din față pentru o abordare mai stilizată. Este o tendință uriașă în acest sezon și ești pe cale să-l vezi peste tot.Fiecare an aduce cu el o serie de rochii pulover, permițându-ți să-ți învăluiești pe deplin look-ul în cele mai luxoase tricotaje ale sezonului. Anul acesta, siluetele oversize sunt în top, lungimile midi și maxi dominând și ele.Totul depinde de stil. Un pulover lejer ar putea arăta cel mai bine peste o fustă sau o pereche de blugi boyfriend, în timp ce un pulover mulat arată uneori mai bine cu blugi sau jambiere skinny. Odată ce îți dai seama ce stil de pulover este potrivit pentru tine, este mai ușor să stabilești ce ți se va potrivi bine și te va face să te simți cel mai confortabil.