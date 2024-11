Tot mai mulți români apelează la împrumuturi pentru o vacanţă în străinătate

Tineri ori seniori, crește numărul celor care vor să călătorească. Mulți își planifică vacanțele din timp, poate și cu un an înainte ca să prindă cele mai bune oferte. Preferă să plătească pachetele turistice în rate, fără dobândă. Foarte căutate sunt și excursiile de o zi.







La târgul de turism organizat în aceste zile în Capitală, agențiile au pregătit reduceri pentru pachetele de vacanța, relatează stirileprotv.ro







Tânără: „Ne interesăm pentru luna de miere.

Reporter: Unde vreți să mergeți?

Tânără: Nu avem ceva anume în minte, căutăm în funcție de perioadă mai mult. Final de decembrie, început de ianuarie, care este destul de scumpă că prindem revelionul”.







Pe lângă turiștii care își caută pe ultima sută de metri o vacanță pentru sărbătoriile de iarnă, cele mai multe sunt în locurile unde sunt amenajate târgurile de Crăciun. Sunt și cei care își planifică o vacanță pentru vara viitoare. De cele mai multe ori sunt căutate destinațiile unde se poate plăti un avans de 10%.







Cum pachetele în care hotelurile au prețuri reduse se vând cel mai repede, mulți s-au obișnuit să își organizeze din iarnă concediul din vară.







Adina Serac, director vânzări: „Au descoperit că într-adevăr sunt reduceri dacă își cumpără vacanța din timp. În plus, o altă tendință pe care am văzut-o noi în rândul turiștilor este aceea de a-și organiza două vacanțe pe an. Sunt 2 vacanțe mai ieftine.”

Alexandru Dutău, specialist operațiuni zbor: „În luna octombrie hotelierii anunță prețurile pentru anul următor și automat în noiembrie când organizăm târgul solicitarea este pentru vara următoare. Se pot plăti și în rate pe perioada târgului. Când se face o rezervare există o taxă foarte mică, care se achită în momentul rezervării, urmând ca pe parcurs să poată plăti în rate, iar prețul final este achitat cu până la 30 de minute înaintea plecării”.

Seniorii sunt cei mai organizați turiști.

Marius Berca, manager operațional agenție de turism: „Nimeni nu mai vrea să stea acasă, toată lumea vrea să călătorească. În momentul ăsta rezervările sunt undeva la 40% pentru sezonul estival 2025”.

Femei: „Ne-am gândit să mergem pe Riviera Franceză și mai căutăm Portugalia, Lisabona. Sunt prețuri mai reduse acum și în fiecare an așa procedăm”.







Pe de altă parte, cum prețurile au crescut de la un an la altul, unii vizitatori spun că nu simt reducerile.







Bărbat: „Spun 50%, dar nu e. Sunt scumpe. Anunță că e ieftin, dar nu e”.

Femeie: „O croazieră m-ar interesa în Fiordurile Norvegiene. Deși nu sunt așa de optimistă că ar fi un discount bun, dar vedem”.







Îar, în rândul tinerilor a devenit o modă să meargă în vacanțe scurte, chiar și de o zi spre destinațiile în care prind cele mai bune reduceri la biletele de avion.