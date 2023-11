Tu ți-ai curățat tastatura de gaming?

Dacă ești un gamer împătimit, probabil că stai cu orele în fața pc-ului. Acest fapt implică și servirea anumitor alimente și băuturi lângă tastatura de gaming de care ești atât de mândru. Cu timpul, vei observa că aceasta are nevoie să fie curățată, însă și această curățare este una minuțioasă, iar dacă nu ești destul de atent, ai putea să îți deteriorezi tastatura de gaming. De aceea, aici ai un ghid care te va ajuta să duci sarcina la capăt, fără prea multe bătăi de cap.Unele persoane pur și simplu amână sarcina. Altele sunt prea ocupate cu lucrul și jocul online pentru a-și aminti importanța curățării în profunzime a tastaturii. Și apoi există întrebarea dacă o curățare sub tastatura mecanică poate face mai mult rău decât bine dacă nu este finalizată în mod corespunzător. S-ar putea, desigur. Dar nu dacă urmezi câteva instrucțiuni simple.Dacă ștergi în mod regulat suprafața tastelor, ești pe drumul cel bun. Mulți utilizatori de tastaturi mecanice de computer nici măcar nu fac asta. Dar gândește-te la momentele în care ai mâncat în timp ce te jucai. Câte particule de mâncare au alunecat printre taste? Chiar dacă ai grijă să păstrezi alimentele și resturile la o distanță sigură de tastatură, particule precum praful, grăsimea de la mâncare și părul de animale de companie se îndreaptă adesea în spațiul de sub suprafața tastaturii și se acumulează într-o dezordine.Dacă nu-ți amintești ultima dată când ai scos capacele de la taste, le-ai înmuiat, le-ai spălat și ai curățat temeinic fiecare componentă, este timpul să-ți dezasamblezi tastatura de gaming mecanică și să-i oferi curățarea minuțioasă pe care o merită.Pentru a curăța o tastatură mecanică, vei avea nevoie de:● un instrument pentru a scoate capacele de la taste, cum ar fi o șurubelniță cu cap plat sau un adevărat dispozitiv de îndepărtare a capacelor;● o cârpă din microfibră pentru ștergerea suprafeței și curățarea capacelor de la taste;● o pensetă pentru a scoate resturile din spații înguste;● bețișoare igienice cu vârf de bumbac;● un agent de curățare delicat - săpunul de vase funcționează bine - pentru înmuierea și curățarea capacelor tastelor;● un lichid de curățare a suprafețelor - o soluție de alcool izopropilic 70% funcționează excelent;● un aspirator - cu un accesoriu mic, îngust.Când scoți capacele de pe tastatură, cel mai bine este să începi prin a elimina bara de spațiu. Odată ce este înlăturată, va fi mult mai ușor să scoți celelalte taste. Uneori, bara de spațiu nu se trage în sus ca tastele individuale. În unele cazuri, ele sunt agățate de o bară metalică lungă numită stabilizator - pentru a se asigura că butonul mai mare al tastei este apăsat uniform, indiferent de locul în care îl atingi.Dacă utilizezi un extractor de taste, îndepărtarea capacelor de taste, chiar și a unei bare de spațiu cu stabilizator, ar trebui să fie un proces rapid și ușor. Dacă utilizezi o șurubelniță, lipește-o sub partea de jos a barei de spațiu. Gliseaz-o ușor, în timp ce ridici bara. Capacul tastei ar trebui să se detașeze de comutatorul de sub ea, producând un sunet subtil. S-ar putea să trebuiască să ridici ușor bara de spațiu, apoi să o tragi spre stânga sau spre dreapta pentru a o scoate de pe cârlige.Folosește cel mai subțire accesoriu de aspirator pe care îl ai sau un aspirator făcut special pentru curățarea tastaturii.Înainte de a aspira, îndepărtează cât mai multe resturi libere cu o pensetă. Aspiratorul nu poate scoate blana încorporată sau resturile care s-au lipit de suprafață. Dar folosirea pensetei pentru a scoate mai întâi ceea ce poți, face ca aspirarea să fie o treabă ușoară.Trece aspiratorul de-a lungul tastaturii. Dacă tastele au senzori din sticlă, evită-i pentru a preveni deteriorarea. Fii cât mai minuțios, dar atent pe cât poți. Evită comutatoarele, dar concentrează-te pe spațiul dintre taste.Umple un recipient cu apă fierbinte, adaugă capacele și detergentul. Înmoaie-le câteva ore. Clătește capacele. Șterge orice reziduu cu o cârpă din microfibră.Pune capacele pe un prosop. Pune-le cu fața în sus până când apa se scurge din ele, apoi întoarce-le cu susul în jos. Lasă-le să se usuce timp de o zi sau peste noapte. Este esențial ca partea inferioară a fiecărei taste să fie complet uscată, pentru a asigura funcționarea corectă atunci când se face contact cu componente sensibile.Utilizează un bețișor de bumbac înmuiat în alcool izopropilic pentru a curăța tastatura, concentrându-te pe spațiul dintre capacele tastelor. Alcoolul îndepărtează resturile lipicioase și bacteriile și se evaporă aproape instantaneu.Odată ce toate capacele de taste sunt uscate, reasamblează tastatura. Reatașarea capacelor ar trebui să fie mai ușoară decât scoaterea lor.Acum că ți-ai curățat tastatura de gaming, poți trece la curățarea coolerului de laptop a husei de laptop dacă ai așa ceva pe birou.