UNTOLD participă la cea de-a 23-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun, găzduit de Muzeul Național de Artă al României

METAMORPHOSIS este bradul conceput special pentru acest eveniment de echipa de creație a Festivalului UNTOLD.Festivalul Brazilor de Crăciun este, de 23 de ani, evenimentul caritabil al anului și este considerat un moment al generozității, este evenimentul la care binele își spune povestea. Sensul vieții este să-ți găsești darul, iar scopul este să-l oferi, pentru că a face bine e modul în care lumea se repară.Pentru al treilea an la rând, creatorii celei mai mari frumoase experiențe de festival, UNTOLD, participă la evenimentul organizat de Salvați Copiii la Muzeul Național de Artă al României, cu un brad realizat de echipa de creație a festivalului UNTOLD, un concept unic care va spune o poveste.În fiecare an, Crăciunul pare că întoarce o oglindă magică înspre fiecare dintre noi, iar adevărata magie constă în faptul că această oglindă pare că ne conectează cu cei din jur, și atunci devenim prezenți: o mână de ajutor, o vorbă bună, un zâmbet, o îmbrățișare. E momentul în care alegem să fim mai buni și mai deschiși.Bradul UNTOLD, “Metamorphosis”, spune povestea renașterii acestor conexiuni dintre oameni, protejate, ca prin magie, de aripa unui Phoenix. O întoarcere la noi, la noi începuturi, la echilibru, o aducere aminte că aceste conexiuni dintre suflete, aprind spiritul Crăciunului.Brazii expuși la fiecare ediție a galei sunt creați de oameni care iubesc oamenii și binele. La ediția 2022 a Festivalului Brazilor de Crăciun au fost colectate donații de 820.000 de euro, care au asigurat în 2023 servicii educaționale și sociale pentru 42.000 de copii. Cu fondurile care vor fi strânse la ediția din acest an, Salvați Copiii România își propune să sprijine direct cel puțin 12.000 de copii.Pe data de 8 decembrie 2023, la Muzeul Național de Artă al României, brazii unicat, creați special pentru această ocazie, de artiști și designeri cunoscuți, vor fi licitați de companii de succes și antreprenori, pentru ca educația să fie, în mod real, un drept al tuturor copiilor.Anul trecut, bradul “REAL LIFE MAGIC” realizat de echipa UNTOLD a fost unul dintre cei mai apreciați brazi în cadrul evenimentului caritabil al anului, Festivalul Brazilor de Crăciun, unde a fost licitat cu suma de 100.000 de euro.