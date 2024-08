Urșii de pe Transfăgărășan noua momeală a agențiilor de turism pentru turiștii străini

În țara noastră sunt în jur de 8.000 de urși, dublu față de cât ar fi optim, iar agențiile de turism s-au gândit să profite de acest lucru. Turiștii, mai ales cei străini pot cumpăra o experiență de tipul „Safari cu urși”, pe Transfăgărășan.







Turiștii străini veniți în România sunt cei care ar putea gusta o astfel de experiență, care durează 12 ore și costă peste o sută de dolari pentru un adult: „Safari cu urși lângă Cetatea Poenari”.







„Descoperiți frumusețea drumului de munte Transfăgărășan, chiar dacă nu aveți propria mașină, în acest tur cu un grup mic din București. Înainte de a ajunge pe celebrul drum, vă veți opri pe drum la Cetatea Poenari pentru a afla istoria acesteia cu Vlad Țepeș. În munți, veți opri la punctele de vedere panoramice și o să vizitați Barajul Vidraru și Lacul Vidraru. Există o limită de șapte pasageri în acest tur în grup mic”, sună un anunț al unei agenții de turism.







“Vă garantăm că veți vedea urși bruni sălbatici, din mai până în octombrie”, susțin organizatorii, potrivit adevarul.ro

Prețul pornește de la 44 $ , în jur de 200 de lei, și poate ajunge la peste 100 $. De exemplu, pentru luna august, un astfel de tur costă 112 dolari, adică puțin peste 500 de lei.







Turiștii, de prin toate colțurile lumii, sunt foarte încântați de experiență, majoritatea au pus alături de comentariile favorabile și poze cu urșii surprinși pe Transfăgărășan.







„O mare oportunitate de a vedea urși bruni. Am văzut 10, inclusiv câteva mame cu puii lor (am mers în iulie). Turul este bine organizat și se desfășoară conform planului.”, a scris Julio, un vizitator din Guatemala, care a vizitat țara noastră la jumătatea lunii iulie.







„Am fost extaziați să vedem o mulțime de urși, majoritatea mame cu pui, care erau atât de drăguți de privit jucându-se, și am zărit o vulpe sau două.”, a comentat un cuplu de turiști australieni.







„Adevăratele atracții au fost urșii, am văzut 17!!!, și oprirea la lacul din munți. Este o excursie de neuitat!”, a remarcat un turist olandez care a fost în vizită în România tot în iulie.







„Am făcut un drum de două ore și am văzut imediat primii urși lângă mașină. (...) Nu știu câți urși am văzut în total, dar au fost foarte mulți. Am zărit și câțiva pui lângă mașină. (..) Aș recomanda cu siguranță această experiență unică în viață ca cineva care a călătorit mult și a experimentat mult în întreaga lume”, spune Kai Samson, care descrie experiența ca una pe care trebuie să o faci o dată în viață.







Nu e singura turistă care consideră astfel: „Recomand cu căldură acest tur. Făcând-o pe cont propriu este destul de greu de condus și nu veți fi în măsură să localizați urșii. Economisiți timp și bani”.







„În ciuda tuturor recenziilor, am fost puțin sceptici cu privire la posibilitatea de a vedea urși, dar am sfârșit prin a vedea o mulțime de urși (și pui de urs!). Urșii sunt atât de obișnuiți cu oamenii, încât doar se relaxează pe marginea drumului și nu se supără să li se facă poze (de la o distanță sigură).”, a povestit cineva care a vizitat la sfârșitul lui iunie țara noastră.







Sunt peste 170 de recenzii pozitive numai pentru această experiență.







Un urs hrănit, e un urs mort







În timp ce turiștii sunt fericiți după excursia în care pot vedea urșii „în habitatul natural”, specialiștii atrag atenția că urșii sunt animale sălbatice periculoase. Numai anul trecut au fost „peste 70 de cazuri de atacuri asupra omului, cu mutilări, cu peste 3 zile de spitalizare”, iar în ultimii 20 de ani, 29 de persoane au fost omorâte de urși, a precizat Ovidiu Ionescu, președintele Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, anterior.







Prof. dr. ing. Ovidiu Ionescu, prodecan al Facultății de Silvicultură din Brașov, avertizează că noua atracție turistică este periculoasă.







„E o mare prostie, un urs hrănit, e un urs mort. Se obișnuiește cu omul, e habituat, pe urmă vrea să ia mâncarea de la om când îl vede și atacă oameni. Turiștii n-au ce căuta să dea de mâncare la urși, să se dea jos și să îi fotografieze. Se pun singurii în pericol, e o idioțenie enormă. Ar trebui amendați de Jandarmerie inclusiv cei care vând astfel de pachete. Jandarmeria ar trebui să îi amendeze, trebuie să dea amenzi, dar a dat Direcției Silvice că nu le dă mâncare, deși Ministerul Mediului le-a spus să nu le dea de mâncare pentru a nu-i habitua, pentru a nu se înmulți și mai mult.”, a declarat Ovidiu Ionescu pentru „Adevărul”.







Nu mai hrăniți urșii







„Nu mai hrăniți urșii pe Transfăgărășan. Faceți mai mult bine urșilor dacă îi speriați claxonându-i decât dacă le dați de mâncare din mașină pentru o poză. Au suficientă mâncare în pădure, însă, fiind ființe inteligente, au realizat că pot obține hrană mai ușor pe drum decât în pădure. Aceasta este singura explicație pentru prezența lor, în număr mare, pe Transfăgărășan, exclusiv în timpul sezonului turistic și în special ziua, după ora 10”, a subliniat Asociația Montană Vidraru, pe Facebook.







Pe Transfăgărășan, urșii au devenit o prezență constantă, atrași de turiști care le oferă mâncare și îi fotografiază, deși acest lucru este ilegal. Aceste animale, inclusiv ursoaice cu pui, așteaptă la marginea drumului pentru a fi hrăniți.







Legea 54/2012, cunoscută ca Legea picnicului, interzice hrănirea animalelor sălbatice, sancționând fapta cu amenzi între 200 și 400 de lei. Cu toate acestea, există cereri pentru majorarea amenzilor, având în vedere pericolul crescut pe care îl reprezintă hrănirea urșilor, în special pe Transfăgărășan. Autoritățile locale din Arefu au implementat sancțiuni mai aspre, cu amenzi de până la 1.000 de lei pentru cei care hrănesc sau fotografiază animalele sălbatice de la o distanță prea mică.







Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a promis, încă de acum două luni, că urșii de pe marginea Transfăgărășanului vor fi relocați în Sanctuarul de la Zărnești, subliniind că situația reprezintă un pericol iminent atât pentru turiști, cât și pentru animale.







În ciuda avertismentelor și a legii care pedepsește hrănirea urșilor, turiștii continuă să încalce regulile. Aplicarea sancțiunilor rămâne dificilă, deoarece legea impune ca faptele să fie constatate direct de către agenți.