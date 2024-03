Venitul minim de incluziune se majorează, pentru a doua oară în acest an

Noile ajutoare sociale de anul acesta, deși nu se mai calculează în raport cu indicatorul social de referință (ISR), se majorează anual, în martie, cu rata medie anuală a inflației din anul anterior. Este vorba despre venitul minim de incluziune.Printr-o excepție, anul acesta, valoarea acestui venit a fost majorată de două ori. Venitul minim de incluziune este acordat persoanelor care îndeplinesc condițiile specifice începând din ianuarie a acestui an. Practic, noua variantă înlocuiește fostele ajutoare sociale, respectiv venitul minim garantat și alocația pentru susținerea familiei. De asemenea, potrivit Legii 196/2016, venitul minim de incluziune este compus din una sau două dintre următoarele ajutoare financiare: ajutorul de incluziune și ajutorul pentru familia cu copii.Tot potrivit legislației, nivelul venitului minim de incluziune, respectiv al componentelor acestuia se majorează anual, din oficiu, începând cu luna martie a fiecărui an, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de Institutul Național de Statistică (INS).Pentru 2023, potrivit INS, rata inflației a fost de 10,4%. În afară de valoarea venitului minim de incluziune, și valoarea ajutoarelor financiare de la stat care se calculează în raport cu ISR se actualizează, din oficiu, în fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent.Acum, valoarea venitului minim de incluziune nu se mai calculează în funcție de ISR, dar tot se majorează anual, în martie, cu valoarea inflației din anul anterior. În plus, ca excepție, de la data de 1 ianuarie 2024, nivelul venitului minim de incluziune, respectiv al componentelor acestuia, a fost actualizat cu rata medie a inflației din 2022, respectiv cu 13,8%.Pentru a putea obține venitul minim de incluziune, familiile sau persoanele singure cu venituri reduse trebuie să depună o cerere în acest sens la primăria de care aparțin cu domiciliul.