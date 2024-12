Alin Petrache: „A fost un an important, am reuşit să reconstruim echipa naţională”

Preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, a declarat că 2024 a fost un an important prin prisma reconstruirii echipei naţionale a României, bazată acum în mare parte pe jucători tineri.„A fost un an important, în care am reuşit să reconstruim echipa naţională, după Cupa Mondială de anul trecut, cu un staff nou şi cu o echipă de jucători tineri. În acest an echipele naţionale şi selecţionata Lupilor au folosit peste 80 de jucători care au fost monitorizaţi şi evaluaţi permanent de stafful pe care îl avem la naţională. Cred că una peste alta a fost un an bun. Cu siguranţă ne dorim cu toţii de fiecare dată doar victorii, dar trebuie să ţinem cont că avem o echipă noua, tânără, cu un staff nou, care creşte de la meci la meci”, a declarat Petrache.Oficialul federaţiei a precizat că roadele muncii selecţionerului francez David Gerard au început să se vadă la aproape un an de la instalarea sa în funcţie.„În noiembrie, când deja au început să se vadă roadele muncii lui David Gerard, după un an de zile, am reuşit două victorii pe teren propriu şi un meci pierdut la limită, cu echipe mai bine clasate decât noi, iar asta îmi dă speranţă şi pentru următorii ani. Campionatul intern nou structurat a fost unul animat şi cred eu că a fost o bună platformă de lansare a jucătorilor spre lupi şi spre naţionala de seniori”, a completat acesta.