Alin Petrache: „Nu ne convin rezultatele de la Cupa Mondială, dar suntem în primele 20 de echipe”

Preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, a declarat că nimănui nu îi convine că echipa naţională a înregistrat patru înfrângeri din patru meciuri la Cupa Mondială, dar a subliniat că este ceva nemaipomenit faptul că România se află între primele 20 de naţiuni ale lumii la această disciplină.El a explicat că înainte de a analiza eşecurile naţionalei de la ediţia din Franţa trebuie înţeles contextul din rugby-ul românesc.„Aş dori să înţelegem contextul în care au venit aceste rezultate ale echipei naţionale. Au fost momente în care am reuşit să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor, iar uneori nu am reuşit. Dar înainte de a judeca performanţa, trebuie să privim şi condiţiile în care noi am concurat.Ne-am măsurat forţele cu cele mai mari echipe din lume, echipe cu bugete mult mai mari şi cu condiţii de top. Cu toate acestea am reuşit să ne menţinem ca una dintre cele mai bune ale naţiunii române şi să concurăm în competiţii elitiste. De aceea trebuie să recunoaştem şi să valorizăm efortul fiecărui membru al echipei în parte. Apoi trebuie să cerem condiţii mai bune, o finanţare decentă. Pentru a concura la cel mai înalt nivel avem nevoie de resurse şi de sprijin. Noi vom continua să luptăm şi să aducem mândrie naţiunii noastre. Normal că nici mie, nici echipei, nimănui nu-i convin rezultatele. Trebuie să facem o analiză, să ştim cum stau lucrurile şi să vedem cum mergem mai departe. Dar din punctul meu de vedere faptul că România este în primele 20 de naţiuni ale lumii este ceva nemaipomenit. Suntem printre puţinele sporturi din România care încă se mai califică la o Cupă Mondială”, a afirmat el.Petrache susţine că naţionala României nu poate concura cu ţări unde rugby-ul are buget mai mare decât toată finanţarea pe care o primeşte sportul românesc.„E greu de spus care e necesarul pentru rugby-ul românesc, pentru că nu ştiu dacă naţiunea poate oferi aceşti bani de care avem nevoie. Dar pot spune că bugetul federaţiei a fost de 6,2 milioane de lei, adică 1,2 milioane de euro. Iar bugetele echipelor cu care am jucat la Cupa Mondială în primele trei meciuri sunt cu mult peste tot bugetul sportului românesc. Adică Africa de Sud cu 132 de milioane, Scoţia cu 80 milioane şi Irlanda cu 114 milioane. Astea sunt bugetele cu care noine-am confruntat. Iar Tonga are undeva peste 6 milioane de euro. Iar această diferenţă există de ani de zile, nu de ieri. În 1995 când rugby-ul a trecut la profesionism, noi am rămas aici unde suntem acum, cu aceeaşi pregătire şi aceleaşi condiţii. E un moment crucial nu numai pentru rugby-ul românesc, ci pentru tot sportul românesc. Cred că sportul ar trebui să devină una din principalele preocupări ale Guvernului”, a menţionat preşedintele.