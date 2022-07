Alina Șerban, pas important în cariera de antrenor, după ce a fost selectată într-un program special

Pentru antrenoare, principalele activități au fost clinic-urile și principiile de antrenament on-court. Dintre cele 20 de antrenoare, patru au fost alese pentru noul program de mentoring 2022-2023, Alina Șerban fiind aleasă să participe alături de Longin Korana (Croația), Milda Sauliute (Lituania) și Vesna Dzuver (Serbia) în programul „Mentoring Coaches Program”, care se derulează sub directa îndrumare a două nume uriașe din baschetul feminin mondial, antrenoarea Marina Maljkovic, care a condus Serbia spre un trofeu continental la FIBA Women's EuroBasket 2021, precum și antrenoarea Natalia Hejkova, inclusă în FIBA Hall of Fame.





Alina Șerban și-a început cariera de antrenor la BC Athletic Constanța, fiind cooptată în staff-ul tehnic atunci când Gladiatorii din Tomis evoluau în a doua ligă valorică a României, iar Athletic debuta cu o echipă de seniori. Concentrându-se pe dezvoltarea baschetului juvenil, Alina Șerban alături de Aurelia Lazăr și Ramona Coroamă, în 2022, la o distanță de 16 ani, au calificat din nou o echipă feminină constănțeană de junioare la un Turneu Final Național, de altfel, Alina Șerban făcând parte din ultima generație de junioare constănțene care participaseră la un Turneu Final Național în 2005-2006.





În ultimii doi ani, Alina Șerban a fost cooptată de către Federația Română de Baschet în colectivul de antrenori ce au avut sub îndrumarea lor selecții și pregătiri ale loturilor naționale de juniori ale României, cât și participări internaționale cu naționalele de juniori ale României la Turnee YDF (Youth Development Fund).





A 15-a ediție a Women's Basketball Summit a avut loc în Postojna, Slovenia, fiind unul dintre cele mai longevive evenimente de pregătire pentru staff tehnic și oficiali, sub egida FIBA Europe, care se concentrează atât pe antrenoare, cât și pe arbitre, anul 2022 fiind cel care a marcat finalul proiectului Erasmus „Empowering the next generation of female coaches and referees”, început acum doi ani.Scopul proiectului a fost acela de a furniza grupurilor de antrenoare și arbitre selectate în 2021 o perioadă intensivă de pregătire de-a lungul a nouă luni de sezon baschetbalistic. Succesul programului de mentoring a făcut ca FIBA Europe să extindă strategia dedicată antrenoarelor și arbitrelor pe mai mulți ani, în afara programului Erasmus.Lista participantelor la summit a fost formată din 20 de antrenoare și 20 de arbitre, reprezentând un total de 28 de țări europene. Principalele activități pentru arbitre au constat în clinic-uri, pregătire fizică, mecanica arbitrajului în trei, tehnici de arbitraj 3x3 și 5 la 5, cât și dezbateri și discuții pe diferite teme.