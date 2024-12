Andrei Nicolescu: „Presiunea noastră nu e să terminăm anul pe primul loc”

Administratorul special al echipei Dinamo Bucureşti, Andrei Nicolescu, a afirmat, recent, că formaţia pregătită de Zeljko Kopic nu are presiunea de a termina acest an pe primul loc în clasamentul Superligii de fotbal, dar că îşi doreşte să câştige derby-ul cu Rapid, de duminică, pentru că „alb-roşii” nu au mai reuşit de mult timp să se impună în faţa giuleştenilor.„Nu cred că presiunea noastră este să terminăm anul pe primul loc. Este foarte important să facem un meci foarte bun cu Rapid. Nu am câştigat cu Rapid de ceva timp, aşa cum nu câştigasem nici cu Hermannstadt de ceva timp. Nu m-am gândit cum ar arăta clasamentul cu Dinamo pe primul loc la finalul anului, dar ar fi o chestiune de moment, mai important este să fim la finalul anului cât mai bine poziţionaţi”, a afirmat Nicolescu.Totodată, Nicolescu s-a arătat surprins de investiţia făcută de patronul FC Rapid, Dan Şucu, la echipa italiană Genoa: „Este o surpriză plăcută domnul Şucu, m-a sunat pentru o altă problemă, l-am felicitat, adică nici nu am ştiut dacă să-l felicit sau nu. Şi mi-a spus cum mă lasă sufletul. Mi se pare o mişcare curajoasă, dar în acelaşi timp, pentru România, este ceva plăcut”.Nicolescu s-a arătat încântat de jocul echipei din această primă parte a Superligii şi speră să se califice în play-off.