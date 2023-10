Antrenorul Eugen Apjok a făcut nouă schimbări în naţionala României de rugby pentru meciul cu Tonga

Antrenorul echipei naţionale de rugby a României a făcut nouă schimbări în primul XV faţă de meciul cu Scoţia, dintre care doi debutanţi, pentru partida cu Tonga, ultima a stejarilor la Cupa Mondială din Franţa, a anunţat, vineri, Federaţia Română de Rugby.„Faţă de meciul cu Scoţia de săptămâna trecută, pe fondul mai multor accidentări apărute la partida cu ciulinii, stafful tehnic a făcut o serie de modificări. Astfel, în primul XV sunt 9 schimbări faţă de meciul trecut, cu Cojocaru şi Gordaş în linia întâi şi Iftimiciuc în cea de-a doua. Linia a treia este schimbată în totalitate, pe teren urmând să se afle Neculau, Boboc şi Gorin (Andrei Gorcioaia, n.red.). De asemenea, Surugiu, aflat la selecţia cu numărul 105, va fi mijlocaşul la grămadă al stejarilor. Încă două schimbări sunt la nivelul centrilor şi aripilor, cu Manumua şi Onuţu în teren. De remarcat debutul în tricoul de stejar al tânărului jucător Mihai Graure (20 ani), care va participa luna viitoare şi cu România U20 la Campionatul European de la Praga. De asemenea, în faţa debutului la Cupa Mondială se află şi Alexandru Bucur. Ambii se află pe banca de rezerve”, precizează FRR pe site-ul oficial.După meciul cu Scoţia, au devenit indisponibili căpitanul Cristi Chirica, după ce a suferit o comoţie în acel meci, Jason Tomane, care are o ruptură musculară biceps, şi Dragoş Ser, care are contuzie costală.„Ne aşteptăm la o confruntare grea, am mai jucat cu ei şi în trecut, i-am analizat, ştim ce fac şi ce joacă, sperăm ca grămada să dea tonul. Ca moral nu este uşor, ştim toţi care au fost rezultatele celor trei meciuri, oricine ar fi fost aici ar fi avut de suferit la nivel mental după asemenea înfrângeri. Încercăm să ne remontăm, este şansa noastră să arătăm că ştim să jucăm rugby şi că prezenţa la Cupa Mondială este o plăcere pentru fiecare dintre jucători şi pentru noi, cei care suntem aici, inclusiv antrenori”, a declarat Mihăiţă Lazăr, antrenorul pe înaintare al stejarilor.Meciul cu Tonga va fi ultimul în tricoul de stejar pentru Andrei Gorcioaia şi Florin Surugiu, cei doi anunţându-şi retragerea de la echipa naţională.Naţionala de rugby a României va disputa duminică, 8 octombrie, ultimul meci la Cupa Mondială de rugby din Franţa. Stejarii vor întâlni Tonga, pe Stade Pierre-Mauroy din Lille, de la ora 18:45.