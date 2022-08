Atletism / Alina Rotaru Kottmann și Claudia Bobocea, în finalele Campionatelor Europene

La Campionatele Europene de atletism de la Munchen, pe Stadionul Olimpic, într-o atmosferă superbă, cu toți sportivii încurajați și aplaudați, româncele Alina Rotaru Kottmann și Claudia Bobocea s-au calificat în finalele probelor de săritura în lungime, respectiv 1.500 m, informează Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.La lungime, Alina, încurajată din tribună de soțul ei, de familia venită din România și de toți colegii de la clubul din Stuttgart unde se antrenează, a reușit o săritură de 6.58 m și a prins finala cu a opta performanță.„Pentru mine, a fost o mare reușită după ceea ce am pățit acum câteva săptămâni, din cauza unui prag de plastic, când m-am accidentat. Mi-am învins frica și pot spune că e un bonus calificarea în finală. Voi da tot ce pot!”, a declarat Alina, după calificări.În aceeași probă, Florentina Iușco nu a reușit să sară, din cauza unei accidentări. Ea s-a prezentat la elan doar o singură dată și nu a putut să alerge și să se desprindă de pe prag. S-a retras și a părăsit competiția în lacrimi.Claudia Bobocea a luat startul la 1.500 m în seria a doua și a controlat cursa tactic, reușind să treacă linia de sosire a patra și cu 4:03.63 s-a calificat în finala probei.„Mă bucur că mi-am făcut cursa așa cum am stabilit cu antrenorul meu, sunt în finală și mă voi concentra pe ceea ce am de făcut, e bine că am timp de refacere până la finală!”, a spus Claudia Bobocea.Alin Anton a luat startul la 110 m garduri în prima serie și a terminat distanța cu 14.18 secunde, al 7-lea în serie, ratând calificarea pentru semifinale.Foto: Facebook / Comitetul Olimpic şi Sportiv Român / Emilia Nicolae