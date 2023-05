Cariera impresionantă de antrenor a lui Jose Mourinho

"The Special One", cum a fost numit de presă britanică, a avut o carieră modestă ca fotbalist, el agățând ghetele în cui la doar 24 de ani. Probabil că dorința de a deveni antrenor a avut o legătură și cu tatăl său care a fost tehnician timp de peste 20 de ani la echipe din Portugalia.La juniorii lui Setubal a început el acest parcurs incredibil, respectiv la echipele U17 și U19 ale acestui club. A mai fost apoi pentru câteva meciuri secundul lui Manuel Fernandes la Estrela și timp de 2 ani scouter la cvasinecunosuta Ovarense.Viața lui avea să se schimbe în vara anului 1993, când legendarul Sir Bobby Robson îl coopta în staff-ul său. A fost mai întâi translatorul acestuia la Sporting Lisabona, iar apoi a fost promovat la rangul de secund. L-a urmat pe tehnicianul englez la FC Porto și mai apoi la Barcelona.La gruparea catalană a avut atât funcția de traducător, dar și de secund. După plecarea lui Sir Bobby Robson, el a continuat pe Camp Nou alături de noul antrenor, olandezul Louis van Gaal. La acea vreme în lotul Barcelonei era și Pep Guardiola, cel care avea să îi devină mai târziu rival.În anul 2000 i s-a dat șansa să devină principal la Benfica, unde a rezistat doar câteva luni. A cerut să i se extindă contractul după o victorie cu 3-0 în fața lui Sporting și noul președinte Manuel Vilarinho a refuzat. Nu ne miră faptul că Mourinho și-a dat imediat demisia.A mers apoi la Leiria cu care a terminat un campionat pe 5, acesta fiind cel mai înalt loc ocupat de această echipă în Primeira Liga. În sezonul următor s-a bătut la locurile 3-4 până în ianuarie, când FC Porto a decis să îl numească de urgență antrenor.Pe banca acestei echipe a stat din ianuarie 2002 până în iunie 2004. Este incredibil ce a reușit să facă în scurtul timp petrecut la cârma acestei formații. A câștigat campionatul atât în 2003, cât și în 2004. În 2003 și-a trecut în palmares și Cupa și Supercupa Portugaliei, dar și Cupa UEFA.A venit însă ziua de 26 mai 2004, când Jose Mourinho avea să devină cu adevărat "The Special One". După o finală cu Monaco, câștigată cu 3-0, acesta avea să aducă în vitrina lui FC Porto mult râvnitul trofeu Champions League, competiție pe care poți paria acum online, consultând o listă cu case de pariuri licențiate în România.Imediat după aceea, în iulie 2004 a semnat cu Chelsea, club patronat la acea vreme de către magnatul rus Roman Abramovich. A fost în 2 mandate pe banca clubului londonez, între 2004 și 2007 și între 2013 și 2015, timp în care l-a antrenat și pe Adrian Mutu.A reușit să câștige 3 titluri de campion al Angliei, a triumfat de 3 ori în Cupa Ligii, o dată în Cupa Angliei și o dată în Supercupa Angliei.A semnat cu gruparea de pe Meazza în vara anului 2008. Pe banca acestei formații a rezistat timp de 2 sezoane de-a dreptul istorice pentru acest club imens. Cu Cristian Chivu ca om de bază, în doar 2 ani s-au cucerit mai multe trofee importante.Campionatul l-a câștigat atât în primul sezon, cât și în al doilea. În plus, în 2009 aducea în vitrina clubului Supercupa Italiei și în 2010 Cupa Italiei. Anul 2010 a fost unul de grație pentru că a reușit să câștige pentru a 2-a oară în carieră Liga Campionilor.În vara aceluiași an a început aventura la cel mai galonat club al Europei. Timp de 3 sezoane a stat pe banca formației de pe Bernabeu. Cel puțin din punctul meu de vedere, performanțele nu au fost pe măsură așteptărilor.A câștigat un singur campionat, în 2012, o Cupă a Spaniei în 2011 și o Supercupă a Spaniei în 2013. Rămân însă în istorie confruntările cu Barcelona și cu marele său rival la nivel de antrenorat, Pep Guardiola.A fost adus în vara lui 2016 la Manchester United cu mari speranțe. Până în decembrie 2018 a fost la cârma formației de pe Old Trafford cu care a reușit să câștige în sezonul 2016-2017 Cupa Ligii, Supercupa și Europa League.După o pauză de aproape un an, a decis să meargă la Tottenham. Această experiență nu a fost deloc una reușită pentru că în aprilie 2021 s-a despărțit de clubul londonez cu care nu a reușit să câștige nici măcar un trofeu.Este și în momentul de față la această echipă cu care a semnat în vara lui 2021. În competițiile interne nu a reușit mare lucru. Nu a câștigat niciun trofeu și pe lângă asta, nu a reușit nici măcar să obțină o clasare care să permită clubului să meargă în Liga Campionilor.A reușit însă să câștige primul trofeu Conference League, la finalul sezonului 2021-2022. Probabil și faptul că l-a convins pe Paulo Dybala să semneze cu acest club, a fost un factor care i-a determinat pe șefii grupării capitoline să îi dea credit în continuare.Așa cum ai putut vedea citind acest articol, cariera de antrenor a lui Jose Mourinho a fost una de-a dreptul impresionantă și cu siguranță performanțele notabile ale portughezului nu se vor opri aici, acesta având în continuare mult timp la dispoziție să își demonstreze calitățile de manager.