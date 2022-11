Carieră / Start în noua ediție Business Excellence in Football Management

Academia Națională de Fotbal a dat startul unei noi ediții a cursului Business Excellence in Football Management, dedicat specialiștilor din conducerea cluburilor de fotbal din România.Primele două sesiuni ale cursului realizat în parteneriat cu Școala de Afaceri ASEBUSS au avut loc, pe 23 și 24 noiembrie, la sediul Federației Române de Fotbal, iar printre temele prezentările s-au numărat „Soluții și decizii de business în context sportiv”, „Leadership și stiluri de leadership” și „Negocierea și rezolvarea conflictelor”.La curs, sunt înscriși 20 de participanți, reprezentând cluburi de Liga 1 (FCSB, FC Voluntari, Campionii FC Argeș), Liga 2, Liga 3, fotbal feminin și academii de copii și juniori, informează Federaţia Română de Fotbal.Programul Business Excellence in Football Management, aflat la a doua ediție, este structurat sub forma unui mini-MBA și contribuie la dezvoltarea gândirii strategice, a leadershipului și a expertizei manageriale necesare creșterii competitivității cluburilor sportive. Sesiunile următoare sunt programate la finalul lunii ianuarie.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro