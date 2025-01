Cătălin Sprinceană, ales vicepreședinte al Uniunii Cicliste Balcanice

Președintele FR de Ciclism, Cătălin Sprinceană, a fost ales vicepreședinte al Uniunii Cicliste Balcanice (BCU), cu prilejul Congresului anual de la Tirana (Albania). Cu 10 din cele 12 voturi disponibile, Cătălin Sprinceană a fost votat de către membrii adunării generale într-unul din cele două posturi de vicepreședinte al BCU, care reunește federațiile din Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Grecia, Kosovo, Macedonia de Nord, Moldova, Muntenegru, România, Serbia și Turcia.







Cu același prilej, turcul Emin Muftuoglu a fost reales în funcția de președinte al BCU.







„Este o mare onoare și în același timp o responsabilitate să fiu ales vicepreședinte. BCU are nevoie de reforme, iar eu mă voi implica pentru a le duce la bun sfârșit. Mi-am propus să reprezint și interesele României în cadrul Uniunii, pentru că este foarte important să continuăm să aducem la noi în țară, în fiecare an, cel puțin un campionat balcanic. Este un lucru benefic pentru imaginea țării, pentru sportivii noștri și pentru ciclismul din Balcani în general. De asemenea, mi-am propus să fac mai vizibile proiectele BCU, iar asta pentru că în fiecare an se organizează 5-6 campionate balcanice despre care puțină lume află. Votul pe care l-am primit duminică este un semn că munca noastră, a echipei FRC alături de cluburile afiliate, de organizatori și de partenerii noștri, este apreciată. Profit de această ocazie pentru a le mulțumi pentru implicare”, a adăugat acesta.