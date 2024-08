Ce conține cutia „misterioasă” pe care o primesc medaliații de la Jocurile Olimpice

Unul dintre lucrurile înmânate atleților medaliați la Jocurile Olimpice 2024 organizate la Paris, pe lângă premiul evident, este o cutie de 40 cm lungime și nu foarte lată. Fiecare atlet care se urcă pe podium primește obiectul misterios iar întrebarea este: Ce conține?

Ei bine, aceasta conține posterul oficial al competiției, realizat de ilustratorul local Ugo Gattoni, după cum se arată pe site-ul oficial al Jocurilor Olimpice. Artistul a lucrat la designul posterului 5 luni, între 19 septembrie 2023 și 19 ianuarie 2024, petrecând un total de 2.000 de ore în atelierul lui.

Posterul înfățișează un Paris vibrant, cu sportivi în acțiune și publicul susținându-i. Punctul central îl reprezintă Turnul Eiffel, pe care scrie „XXXIII Olympiade”, adică numărul actualei ediții a Jocurilor Olimpice, a 33-a din istorie.







Reflectând asupra modului în care a realizat-o, Gattoni a declarat pentru Olympics.com: „Am avut imediat o idee. M-am întors acasă, aici, în studio, și deja mă gândeam la stadion pe drumul meu de întoarcere. Am vrut să fac un stadion din Paris. Am adăugat clădiri, am schimbat fundalul, am pus umbre. Am adăugat un val din Tahiti și am inclus Marsilia. Apoi sunt toate schițele cu mulțimea. La momentul respectiv, a fost un pic dezordonat, dar știam că vreau ca steagurile să fie acolo, am vrut să pun scări aici, și în cele din urmă, iată-l!”.







Este posterul oficial al Jocurilor Olimpice și Paralimpice și, deși a fost disponibil la vânzare pentru public de ceva vreme, olimpicii primesc o ediție specială care are detalii de aur, argint sau bronz, în funcție de medalia câștigată.