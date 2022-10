Comentatorul sportiv și fostul pilot de raliu, Alexandru Tămășescu, găsit mort în casă

Apropia╚Ťii lui Alexandru T─âm─â╚Öescu sunt ╚Öoca╚Ťi de vestea tragic─â care a venit de nic─âieri.



B─ârbatul a fost g─âsit mort ├«n cas─â, ├«ns─â nimeni nu ╚Ötie cum a fost posibil acest lucru, iar apropia╚Ťii nu ╚Ötiu s─â fi avut probleme de s─ân─âtate.



Alexandru T─âm─â╚Öescu, care era ╚Öi trainer la Academia Titi Aur, s-a stins din via╚Ť─â joi seara, ├«n timp ce se afla singur ├«n locuin╚Ťa sa.



T─âm─â╚Öescu era pilot de raliu ╚Öi comentator sportiv. Mai mult, lucra pentru diverse publica╚Ťii sportive ╚Öi chiar a produs o emisiune de televiziune de suces.





Bărbatul a murit dintr-o dată, aparent, și nimeni nu știe de ce. Nu a mai răspuns la telefon, iar un prieten s-a hotărât să îl verifice, dar ce a găsit a fost un trup fără suflu.







Era divor╚Ťat ╚Öi avea o feti╚Ť─â care ├«i c─âlca pe urme. Copila mergea cu tat─âl ei la tot felul de evenimente sportive ╚Öi era un mic reporter, ├«n timp ce b─ârbatul ╚Ťinea camera de filmat.



De asemenea, Titi Aur a spus câteva cuvinte despre această tragedie de nedescris.



ÔÇ×Din p─âcate, Dumnezeu s─â-l odihneasc─â, am auzit ├«n aceast─â diminea╚Ť─â, mi-au spus colegii mei de la academie, de la concursurile de conducere defensiv─â. ╚śi asta pentru c─â era unul dintre colegii no╚Ötri, unul din trainerii no╚Ötri. Eu m─â cunosc cu el de foarte mult timp.



Am făcut cu el emisiuni, am participat la emisiuni pe care le făcea el. Ne filma de fiecare dată la raliu și făcea reportaje pentru diferite televiziuni.



Era prietenul nostru, era din anturajul nostru, iar pentru mine, ├«n afar─â de prietenie, a fost unul din trainerii no╚Ötri foarte buni. Avea cuvintele la el, era printre cei mai buni, cei mai expresivi, dintre trainerii care transmiteau cel mai bine informa╚Ťia.



Am primit un mesaj de la unul dintre colegii no╚Ötri, ├«n prim─â faz─â am crezut c─â e o glum─â proast─â. Alexandru era aventurier, ├«i pl─âcea s─â mearg─â ├«n excursii, cu rulota, s─â plece pe malul m─ârii, era un tip rebel, dar un rebel decent, nu exagera. ├Ämi pare foarte r─âu, nu ╚Ötiu ce s-a ├«nt├ómplat, nu am mai multe informa╚ŤiiÔÇŁ,a declarat Titi Aur

Un cunoscut comentator sportiv ┼či fostul pilot de raliu, Alexandru T─âm─â┼čescu, a fost g─âsit mort ├«n cas─â. Apropia╚Ťii acestuia sunt ├«n ╚Öoc deoarece moartea sa a venit subit, potrivit G├óndul