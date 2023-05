Cozmin Guşă: „Nu exclud ca toţi sportivii români să se bată la medalii la Mondialele de Judo”

Preşedintele Federaţiei Române de Judo, Cozmin Guşă, este foarte încrezător înaintea Campionatelor Mondiale care vor avea loc la Doha, între 7 şi 13 mai, declarând că nu exclude varianta ca toţi cei 9 sportivi români să se lupte pentru obţinerea de medalii.„Din punct de vedere al situaţiei concrete, Alex Creţ, care tocmai ce a fost medaliat cu argint la puternicul Grand Slam din Antalya, dintr-o mică greşeală, pentru că eu cred că putea să îl bată pe olandez în finală şi să aibă aurul, a devenit unul dintre protagoniştii categoriei şi este corect să ne gândim la el ca la o variantă de victorie, la fel cum se gândesc şi adversarii lui. În aceeaşi situaţie, în categoria ei, este Florentina Ivănescu. Ambii sunt în primul an de seniorat, ceea ce este o mare bucurie pentru mine, pentru că sunt printre protagoniştii categoriei la seniori în primul lor an. Acestea ar fi cele mai mari aşteptări pe care le avem de la Doha, neexcluzând posibilitatea ca şi ceilalţi sportivi care participă, chiar toţi, să se bată pentru o medalie, pentru că Serafima Moscalu s-a consolidat foarte bine în categoria 70 kg, Lucian Borş este într-o revenire la 66 de kg, a avut o perioadă mai proastă, dar a avut nişte competiţii bune în ultima vreme, Asley Gonzalez, care este campion mondial, vicecampion olimpic, oricând la suta de kilograme ştiu şi adversarii lui că ar putea să fie câştigător. Iar Mircea Croitoru vine după o serie foarte bună de medalii, a reintrat foarte bine după o accidentare. Vreau să îl văd pe Adrian Şulcă, care a avut un an foarte slab, apropo de potenţialul lui, şi încearcă o ieşire din tunel. Nu are probleme fizice, are o problemă de abordare a meciurilor şi de acomodare la seniori. Vlăduţ Simionescu participă şi el, eu îl văd cu şanse mult mai mici decât în cazul lui Mircea Croitoru, la +100 kg. De fapt, în finala Campionatului Naţional, care a fost acum o lună, Mircea Croitoru l-a învins fără drept de apel. E şi vârsta, e şi gabaritul, e bine că mai participă. Avem şi competiţia pe echipe, în ultima zi a concursului, pe 14 mai. Acolo este în funcţie de adversar. Echipa este uşor dezechilibrată, pentru că la feminin, categoria 57 de kg nu o avem acoperită, după retragerea Loredanei Ohâi. Să vedem cum acoperim, sunt trei plus trei în echipele mixte”, a declarat Guşă.