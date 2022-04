CS Cleopatra îşi aşteaptă adversara din play-off. "Nu avem preferinţe, totul ţine de noi!"

Constanţa îşi respectă statutul de pepinieră a rugby-ului românesc. Nu are echipă de top la seniori, însă la juniori stă excelent. La U19, LPS este foarte aproape de un nou titlu de campioană, iar la U17, CS Cleopatra Mamaia şi CS Victoria Cumpăna merg braţ la braţ în play-off.Etapa a 10-a a Campionatului Naţional de rugby juniori U17 a adus, în Grupa Sud, o victorie confortabilă pentru CS Cleopatra. Echipa constănţeană s-a impus, cu scorul de 64-0, în faţa CSM-ului Bucureşti, într-o partidă disputată pe stadionul „Flacăra” din Năvodari.Jocul a curs într-o singură direcţie, spre 22-ul bucureştean, astfel că nici bonusul ofensiv nu a fost scăpat.„Ne aşteptam la un succes categoric, diferenţa de valoare dintre cele două formaţii este mare. Pentru noi, mai important este faptul că am respectat planul de joc, iar copiii au demonstrat că, atunci când îşi doresc cu adevărat, pot!Pornim încrezători spre play-off, indiferent de numele adversarei. Nu avem preferinţe, totul ţine de noi. La acest nivel, rezultatele pot fi imprevizibile, să nu uităm că pregătim echipe de copii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedintele CS Cleopatra, Victor Bezuşcu.În cealaltă partidă a rundei, la Bucureşti, CS Şoimii-CS Dinamo a trecut fără probleme, scor 57-5, de Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”. CS Victoria Cumpăna a stat.În clasamentul final al sezonului regulat, în Grupa Sud, lideră a terminat Şoimii-Dinamo (39 p), urmată, în ordine, de CS Victoria Cumpăna (29 p), CS Cleopatra (22 p), CT „Dinicu Golescu” (10 p) şi CSM Bucureşti (0 p). Ocupantele primelor trei poziţii s-au calificat în play-off.În Grupa Nord, lucrurile nu sunt încă lămurite. Sâmbătă, 16 aprilie, la Săcele, se va disputa restanţa dintre CSU Săcele Braşov (locul 3, 21 p) şi LPS Suceava (locul 2, 25 p), iar dacă braşovenii vor izbuti o victorie cu tot cu bonus, vor fi adversarii Cleopatrei în barajul din 21 aprilie.„Primul meci din play-off îl vom disputa, cu siguranţă, în deplasare, pentru că am terminat grupa pe locul trei. În funcţie de acest rezultat, ne vom califica în finalele pentru locurile 1-4, unde ne vom bate pentru o medalie, sau vom disputa partida pentru locurile 5-6.Avem în lot doi jucători pentru care stagiunea s-a încheiat deja, unul a suferit o fractură de claviculă, celălalt fractură de maleolă. Am reuşit să mai recuperăm un jucător, după o entorsă, însă avem soluţii, din punct de vedere numeric stăm bine cu lotul”, a explicat preşedintele Bezuşcu.XXXNoua competiţie din rugby-ul românesc, Liga Naţională, programează primele meciuri pe 16 aprilie. 14 echipe s-au înscris la start: CSM Ştiinţa Baia Mare, CSA Steaua, CS Dinamo, SCM Timişoara, U Cluj, CS Ştiinţa Petroşani, CS Năvodari, RC Bârlad, CSM Galaţi, RC Griviţa, RC Gura Humorului, CSU Alba Iulia, CSM Suceava şi Poli Iaşi, fiind împărţite în două grupe, ţinându-se cont pe cât posibil de criteriul geografic.Primele două clasate din fiecare grupă se califică în play-off, următoarele din fiecare grupă vor juca în play-out. Atât în play-off, cât şi în play-out, echipele pornesc de la 0 puncte.Foto: Facebook / Romania Rugby Cleopatra