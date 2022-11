CS Năvodari porneşte cu mult optimism în deplasarea de la Galaţi

Meci important pentru CS Năvodari, care, în etapa a şasea a play-out-ului Ligii Naţionale de rugby, întâlneşte sâmbătă, 5 noiembrie, de la ora 11.00, în deplasare, pe CSM Galaţi.Aflată în fotoliul de lider, cu 24 de puncte, formaţia antrenată de Cristian Husea, Cornel Suciu şi Virgil Năstase are nevoie obligatorie de victorie cu tot cu punct bonus ofensiv pentru a-şi păstra poziţia, în condiţiile în care principala contracandidată la cununa cu lauri, Universitatea Cluj, are o misiune mai puţin dificilă pe teren propriu.„Urmează ultimele patru meciuri din campionat vor fi şi cele mai grele pentru noi. Cu excepţia lui Adrian Părăleşte, accidentat, nu sunt probleme de lot şi mergem la Galaţi pentru victorie”, a declarat antrenorul Cristian Husea.Meciul va fi arbitrat de Mihai Văcaru, ajutat de judecătorii de margine Romică Dimitriu şi Dragoş Bărgăoanu, toţi din Iaşi; al patrulea oficial - Antonel Munteanu, din Galaţi.Celelalte partide ale rundei se vor desfăşura după următorul program: sâmbătă, 5 noiembrie: CSU Alba Iulia - RC Bârlad, CS Ştiinţa Petroşani - CS Politehnica Iaşi; duminică, 6 noiembrie: RC Griviţa-UNEFS Bucureşti - CSM Bucovina Suceava, CS Universitatea Cluj - RC Gura Humorului.XXXSezonul 2022 al rugby-ului feminin românesc se încheie sâmbătă, 5 noiembrie, cu ultimele competiţii din acest an: Cupa României şi Cupa AIR. Acestea vor fi găzduite de stadionul „Florea Dumitrache” din Complexul Dinamo, din Bucureşti.Foto: Facebook / Clubul Sportiv Năvodari