David Popovici a renunțat la Facultatea de Psihologie. Ce domeniu a ales să studieze campionul olimpic

David Popovici, campion la Jocurile Olimpice de la Paris, și-a reluat studiile, după ce decisese să-și înghețe primul an de la Facultatea de Psihologie, pentru a se putea pregăti în plan sportiv. Acum, înotătorul de 20 de ani a revenit la școală, dar a ales să se transfere la altă facultate.







Câștigătorul probei de 200 de metri de la Olimpiadă urmează cursurile Facultății de Asistență Socială. Decizia lui David Popovici este legată de faptul că își dorește să se implice mai activ în comunitate și consideră că poate studia psihologia pe cont propriu.







„Legat de facultate și de psihologie, în primul an am fost nevoit să-mi îngheț anul pentru a mă pregăti pentru Jocurile Olimpice. Numai că anul ăsta încerc din nou, având un program un pic mai liber, să zicem. Mi-am dat seama că despre psihologie mă pot documenta foarte mult și singur, fie citind, fie, nu știu, pur și simplu documentându-mă. Așa că am ales să mă transfer la asistență socială”, notează digi24.ro







David Popovici se implică deja în cauze umanitare







“Vreau să învăț cât mai bine cum pot să ajut și cum pot să mă implic în astfel de cauze. Dar nu e despre mine, e despre binele pe care pot să-l fac și unde ajunge acest bine, acest bine care vine de la fiecare telespectator, fiecare om care urmărește conturile de social media și decide să intre pe link-urile expuse și să doneze.







Cum reușesc să îmbin această viață profesională cu ce fac acum? Nu știu, nu e ușor, clar, dar nici nu se compară cu greul prin care trec acei copii. Așa că eu consider că nici nu am dreptul să mă plâng atât de mult”, a explicat David Popovici.