EMOȚII și ADRENALINĂ, la RoDrift Games By The Sea, spectacol în zona plajei Modern

Zece piloți din Campionatul Național de Drift se întrec în cele mai spectaculoase derapaje controlate, dar se dedică, în special, educației rutiere a tinerilor șoferi și pe siguranță în trafic.RoDrift Games By the Sea Constanța este un eveniment organizat de Direcția Cultură, Educație, Sport, Turism din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și A.C.S. Romanian Drift Community.Organizatorii au pregătit și o surpriză pentru spectatorii de toate vârstele prezenți la eveniment în ambele zile, aceștia putând concura pe circuitul special amenajat cu drift trike, la final fiind premiați de către piloții RoDrift.Pasionații și curioșii sunt așteptați și în cursul zilei de duminică, 24 iulie între orele 17:00 – 22:00, în zona plajei Modern din Constanța.RoDrift Games by the Sea – Sportivitate și Siguranță în Trafic este un proiect finanțat de Primăria Municipiului Constanța.Accesul publicului la eveniment este gratuit pe toată desfășurarea acestuia.